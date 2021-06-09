Высланного из Франции Магомеда Гадаева приговорили в Чечне к 1,5 годам заключения

Депортированный в апреле из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев приговорен к полутора годам колонии-поселения. Об этом в среду, 9 июня, сообщила организация чеченцев во Франции «Барт Маршо», информацию подтвердила Русская служба «Би Би Си» в самом суде.

Реклама Читать далее

Решение принял Ачхой-Мартановский районный суд Чечни. Как сообщила жена Гадаева, судебные слушания прошли в кратчайшие сроки, на процессе присутствовал сам Гадаев и адвокат по назначению. Следившие за судьбой Гадаева правозащитники были не в курсе заседания суда.

В Чечне Гадаева обвиняли в незаконном обороте оружия. Схрон оружия, якобы, нашли в тот самый день, когда Франция выслала Гадаева в Москву. До этого он не бывал в России последние 11 лет. Как ранее сообщал правозащитный центр «Мемориал», Гадаев признал вину в хранении оружия и отказался от услуг адвокатов.

Гадаев покинул Россию в 2009 году после возбуждения уголовного дела о пытках и похищении сотрудниками ОМОНа жителя Грозного Ислама Умарпашаева. Вместе с Гадаевым Умарпашаев находился в одно и то же время на базе ОМОНа в Грозном. Показания о пытках Гадаев давал уже за пределами России. Изначально он получил статус беженца в Польше, но позже переехал во Францию.

Франция принудительно отправила Гадаева в Москву 9 апреля 2021 года, несмотря на решение французского Национального суда по праву на убежище (CNDA), который признал, что выдворение Гадаева в Россию противоречит международному праву. Гадаев поранил себе живот в знак протеста против высылки, но это не остановило процедуру.

Спецслужбы Франции подозревают Гадаева в связях с джихадистами. По данным газеты Le Monde, власти считают его «членом чеченского исламистского движения», «известным давними связями с исламистским движением и международным джихадом». Как указывают власти, Гадаев несколько раз приезжал в Бельгию к чеченцу, которого подозревают в организации вербовки молодых мусульман для отправки в Сирию и Ирак.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться