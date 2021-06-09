Госдума запретила россиянам за границей сотрудничать с нежелательными НПО

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира сотрудничать с иностранными неправительственными организациями, признанными в России «нежелательными». Об этом в среду, 9 июня, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Реклама Читать далее

Согласно одобренным поправкам к закону, «нежелательными» автоматически признаются те иностранные организации, которые оказывают «посреднические услуги при проведении денежных операций тем НПО, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются угрожающей конституционному строю и безопасности государства деятельностью».

Этот же закон вводит с 1 октября контроль над международными денежными переводами любого размера из «определенных стран в Россию. Список стран обещают составить позже. Проверять такие транзакции будет Росфинмониторинг.

Законопроект был внесен в Госдуму 4 мая депутатами из комиссии по «вмешательству в дела России извне». Авторы инициативы обратили внимание на то, что россияне за рубежом посещают тренинги нежелательных в России НПО, в том числе по «влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков».

Список «нежелательных» организаций в России составляется во внесудебном порядке по решению Генпрокуратуры и МИДа. На сегодняшний в России «нежелательными» признаны 22 организации, в том числе Фонд Сороса, «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, «Европейский фонд за демократию» и другие.

За работу на «нежелательную» организацию предусмотрена административная и уголовная ответственность, максимальное наказание может достигать лишения свободы сроком до шести лет. За сотрудничество с «нежелательными» организациями уже были осуждены ростовская активистка Анастасия Шевченко, журналист «Урал. МБХ» Максим Верников, детский хирург и экс-координатора отделения «Открытой России» в Краснодаре Яна Антонова.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться