Евросоюз, США и Великобритания осудили признание сторонников Навального «экстремистами»

Признание ФБК, штабов Алексея Навального и его сторонников «экстремистами» в Евросоюзе, США и Великобритании однозначно восприняли как новый — «наиболее серьезный» — этап «подавления независимой политической оппозиции» в России. В своих заявлениях дипломатические ведомства западных стран напоминают властям РФ о нормах российской Конституции и повторяют призыв об освобождении Алексея Навального, который находится в заключении по «политически мотивированному» и «сфабрикованному» обвинению.

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В Евросоюзе решение Мосгорсуда по структурам, связанным с Навальным, назвали «наиболее серьезной на данный момент попыткой» властей РФ «подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования».

В специальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля решение суда названо «необоснованным». Оно подтверждает «негативную тенденцию последовательного наступления на права и свободы человека, закрепленные в Конституции России», подчеркивает глава европейской дипломатии.

Заявление Верховного Представителя ЕС @JosepBorrellF от имени #ЕC о решении признать связанные с Алексеем Навальным @navalny структуры и его региональные штабы "экстремистскими организациями": https://t.co/CVrve2v20g — Евросоюз (@EUinRussia) June 10, 2021

Евросоюз в очередной раз призвал власти РФ к «к немедленному и безоговорочному освобождению» Навального. Вынесенный ему приговор ЕС считает «политически мотивированным и противоречащим международным обязательства России в области прав человека», — напомнил Боррель, указав также на ответственность властей РФ за «безопасность и здоровье Навального в исправительной колонии».

«Криминализация» независимой политики: реакция США

Осудили признание экстремистскими организаций, связанных с Навальным, и Соединенные Штаты. В заявлении представителя американского госдепартамента отмечается, что решение Мосгорсуда создает для «тысяч» россиян «риск уголовного преследования и тюремного заключения» всего лишь «за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией» РФ. Цель подобных действий — «еще больше ограничить возможность кандидатов оппозиции» участвовать в предстоящих выборах.

Россия «фактически криминализовала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений», — указывает представитель госдепартамента Нед Прайс. Как и для ЕС, для Соединенных Штатов судебное решение в отношении сторонников Навального «свидетельствует о расширении репрессий со стороны российского правительства в отношении политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ».

The U.S. condemns a Moscow court’s decision to designate organizations affiliated with imprisoned opposition figure Aleksey Navalny as “extremist.” Russia has effectively criminalized one of the country’s few remaining independent political movements. https://t.co/VFDCykBKPe — Ned Price (@StateDeptSpox) June 9, 2021

Призыв к «немедленному и безоговорочному освобождению» Навального, лишенного свободы по «политически сфабрикованным основаниям» сопровождается призывом к Кремлю «прекратить злоупотребление термином “экстремизм ”» против «ненасильственных организаций».

США напоминают, что власти РФ не впервые используют обвинения в «экстремизме», чтобы «оправдать злоупотребления» в отношении общественных объединений. По той же схеме в России преследуют «Свидетелей Иеговы», чьи «мирные религиозные практики» рассматриваются как уголовные преступления.

«Поставить оппозицию вне закона»: реакция Великобритании

«Атакой» на тех, кто в России «борется против коррупции и за открытое общество», назвал решение по сторонникам Навального британский министр иностранных дел. Судебный вердикт Доминик Рааб счел «преднамеренной попыткой поставить вне закона настоящую политическую оппозицию в России».

I condemn today’s perverse ruling that @navalny’s @fbkinfo is an extremist organisation. This is an attack on those standing up against corruption & for open societies & is a deliberate attempt to effectively outlaw genuine political opposition in Russia. https://t.co/OP3uctW9U9 — Dominic Raab (@DominicRaab) June 9, 2021

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