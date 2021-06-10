«От своих целей и идей не отступим»: Навальный о признании ФБК экстремистской организацией

Находящийся в заключении политик Алексей Навальный высказался о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и сети его штабов экстремистскими организациями. Оппозиционер заявил, что его команда не откажется от своих идей и продолжит борьбу. Публикация появилась в инстаграме Навального после решения Московского городского суда, вынесенного за закрытыми дверями.

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«Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — заявил Навальный.

«Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет», — подчеркнул политик, находящийся в колонии.

Незадолго до этого Московский городский суд удовлетворил иск столичной прокуратуры, признав ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. Заседание длилось более 12 часов, а решение было вынесено к полуночи.

Защита намерена обжаловать вынесенное Мосгорсудом решение. При этом, как отметили в суде, в части ликвидации структур Навального, «решение подлежит немедленному исполнению».

Суд проходил за закрытыми дверями — без публики и журналистов — из-за того, что части материалов присвоили гриф «секретно». Защита ФБК требовала рассекретить «дело ФБК», но суд в этом отказал. Глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов охарактеризовал засекреченные материалы как «информационно-справочный материал, представляющий собой хронику репрессий против всего, что связано с Навальным».

Суд отказал защите и в других ходатайствах, сообщил Павлов, представляющий интересы ФБК. Отказано было, например, в вызове в суд прокурора Москвы Дениса Попова, подписавшего иск против структур Навального, в отношении которого ФБК проводил расследование. Суд отказался вызвать и Алексея Навального в качестве свидетеля.

По словам Павлова, суд считает доказательством финансирования «экстремистской деятельности» обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций.

В ходе прений адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов заявил, что процесс против ФБК затевался под закон, запрещающий всем людям, связанным со структурами Алексея Навального, избираться. «Прокуратура говорит „идите меняйте власть не акциями, а выборами“, но в этом же процессе закрывают доступ к выборам миллионам», — подчеркнул Смирнов.

Защита наставивает, что в материалах дела нет объяснения, к какому виду экстремизма прокуратура отнесла деятельность ФБК и структур Навального.

Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля этого года. В пресс-релизе ведомства говорилось, что эти организации «занимаются формирований условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Еще в апреле прокуратура приостановило деятельность сети штабов Навального, а суд наложил запрет определенных действий на ФБК и ФЗПГ. После этого соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске штабов оппозиционера в регионах России.

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