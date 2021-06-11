В России объявили в розыск Ивана Жданова

На фото: Иван Жданов (в центре) 17.07.2020, когда полиция в очередной раз пришла в офис ФБК.

Ивана Жданова, главу ФБК и соратника Алексея Навального, объявили в федеральный розыск в России.

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Об этом сообщил сам Жданов в своем инстаграме.

«Не прошло и 2-х дней с признания ФБК экстремистской организацией, как меня объявили в розыск. А фото в базе данных розыска МВД ну совсем не очень. (…) И как теперь заменить? Давайте теперь им что ли звонить, требовать замены. На второй фотке я гораздо больше на бандита похож, предлагаю её», — написал Жданов.

Оппозиционер уточнил, что объявление в розыск, вероятно, связано с «десятком уголовных дел», которые на него завели. «Современные политики, соратники Навального, либо в розыске, либо в тюрьме. (…) Регистрируйтесь в Умном голосовании. Это один из немногих механизмов, которые все это помогут изменить», — призвал политик.

Жданов также отметил, что его адвоката Владимира Воронина не допустили к делу о создании некоммерческой организации, «посягающей на личность и права граждан» (часть 1 статьи 239 УК), которое Следственный комитет возбудил в отношении Жданова, Навального и Леонида Волкова.

Сам Воронин заявил «Новой газете» о том, в постановлении об отказе в его допуске к участию в уголовном деле говорится, что от Жданова требуется предоставление письменного согласия на осуществление защиты адвокатом Ворониным. «Но УПК не предусматривает каких-то согласий или иных документов», — подчеркнул адвокат.

Напомним, в среду, 9 июня Московский городский суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы Навального «экстремистскими организациями». Заседание проходило в закрытом режиме.

После этого находящийся в заключении Алексей Навальный заявил, что его команда не откажется от своих идей и продолжит борьбу.

«Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. (…) Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. (…) Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — заявил оппозиционер.

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