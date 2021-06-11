На Красной площади задержали акциониста, имитировавшего самоубийство

В Москве на Красной площади задержали акциониста Павла Крисевича, имитировавшего самоубийство. Таким образом он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на издание Readovka.

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Акционист сначала сделал два выстрела в воздух, а затем имитировал выстрел себе в голову, после чего был задержан полицейскими.

Перед тем как выстрелить, Крисевич произнес: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы», пишет Meduza.

«Новая газета» уточняет, что вместе с Крисевичем задержали журналистку Нику Самусик.

По данным ОВД-инфо, задержанных отвезли в ОВД «Китай-город». Издание сообщает, что акционист стрелял шумовыми патронами из охолощенного пистолета Р411.

Издание «Фонтанка» рассказало о том, что это уже не первая «акция» петербургского активиста Крисевича.

В августе 2020 г. он «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Санкт-Петербурге в поддержку политзаключенных России и Беларуси, после чего провёл пять суток в изоляторе временного содержания.

В ноябре 2020-го провёл акцию «в образе Иисуса Христа» перед зданием ФСБ на Лубянке, символически распяв себя на кресте над стопкой подожжённой бумаги, символизировавшей горящие политические дела. После этого его отправили в спецприёмник на 15 суток, а «группа верующих» призвала власти наказать его по уголовным статьям из-за «богохульства». Позднее в Твери Крисевича облили зеленкой и потребовали «извинений». Акциониста также отчислили из РУДН.

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