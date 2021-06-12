В Москве ввели жесткие санитарные ограничения из-за вспышки заболеваемости COVID-19

Власти российской столицы объявили о введении в городе усиленных санитарных ограничений из-за роста числа случаев заражения COVID-19. До 20 июня в Москве объявили режим «нерабочих дней», организации общественного питания будут закрываться в 23 часа. Об этом в субботу, 12 июня, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Согласно распоряжению московского градоначальника, все дни с 12 по 20 июня объявляются «нерабочими с сохранением заработной платы», на этот же период приостанавливается работа детских игровых комнат, фуд-кортов в торговых центрах, закрываются аттракционы в парках и спортивные площадки, пункты проката и другие «объекты отдыха и развлечений». Кафе, бары, рестораны и ночные клубы будут закрываться в 23 часа.

Новые ограничительные меры московские власти объясняют новой вспышкой коронавируса. 12 июня в Москве было выявлено рекордное для 2021 года число случаев заражения: 6701. За сутки в Москве скончались 67 пациентов с COVID-19. В последний раз такие показатели в российской столице были на пике второй волны в конце декабря 2020 года.

В целом по России за последние сутки выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом. Об сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальное количество с 15 февраля. Помимо Москвы больше всего новых случаев выявлено в Московской области (889), Санкт-Петербурге (867), Нижегородской и Воронежской областях. За сутки от COVID-19 в России умерли 399 человек.

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