«Яблоко» потребовало возбудить уголовное дело из-за отравления Дмитрия Быкова

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело об отравлении писателя Дмитрия Быкова. Об этом Рыбаков написал в субботу, 12 июня, у себя в «Фейсбуке».

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«Дмитрий Быков чудом остался жив. Но, несмотря на то что многие СМИ об этом писали, уголовное дело за два года так и не возбудили. После публикации последнего расследования с фактическими доказательствами причастности спецслужб к отравлению, внутренние органы обязаны отреагировать немедленно […] и наказать всех виновных в этом диком преступлении», — написал Рыбаков.

Поэт и писатель Дмитрий Быков был госпитализирован с симптомами отравления 16 апреля 2019 года сразу после прибытия в Уфу. Как и политику Алексею Навальному Быкову стало плохо в самолете. По данным совместного расследования изданий The Insider и Bellingcat, опубликованного 9 июня, Быкова могли отравить в Новосибирске те же самые сотрудники НИИ-2 и Второй службы ФСБ, причастные к отравлению Алексея Навального. Покушению предшествовала долгая слежка за писателем.

Адвокаты Алексея Навального добиваются возбуждения уголовного дела по факту отравления политика с августа 2020 года. Однако расследование в России так до сих пор и не начато. Ранее The Insider и Bellingcat выяснили, что сотрудники ФСБ также могут стоять за отравлением политика Владимира Кара-Мурзы, убийствами журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и политика Никиты Исаева.

Сам Дмитрий Быков связал покушение на него с его деятельностью в Координационном совете российской оппозиции, созданном после протестов 2011-2012 годов. «Я думаю, шли по Координационному совету, по списку. Если посмотреть на этот совет, видно, что судьбы его участников как-то сложились не очень радостно. Более того: многие тяжело заболели — разумеется, от излишеств», — заявил Быков в эфире «Эха Москвы».

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