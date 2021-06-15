В ожидании диалога в Женеве. Чего ждать от встречи Путина и Байдена

Cаммит президентов России и США пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Подготовка к встрече Владимира Путина и Джо Байдена уже началась, и парк вокруг виллы Ла Гранж уже несколько дней закрыт для посещения, вокруг него возводят ограждения, а с 11 июня возле парка запретили парковать автомобили. Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров. В интервью RFI эксперты прокомментировали повестку американо-российских переговоров и поделились ожиданиями от предстоящего саммита.

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Потенциал разногласий между США и Россией велик, есть конфликтные моменты, поэтому ожидать подвижек в достижении взаимопонимания не стоит, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая в эфире российского «Первого канала». По словам Пескова, «впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно», однако он отметил, что «встреча эта очень и очень важная». Похожие ожидания от встречи Путина и Байдена у экспертов по обе стороны океана — большинство из них сходятся во мнении, что прорыва в отношениях двух стран не случится.

Журналист, американист Михаил Таратута, отмечает, что встреча президентов России и США вряд ли кардинально изменит ситуацию, но какие-то позитивные решения по итогам переговоров все же могут быть приняты.

«Никто не ожидает какого-то прорыва и изменения всей структуры отношений между двумя странами. Но важен сам факт диалога, потому что всегда разговаривать лучше, чем не разговаривать. Что касается конкретно этих переговоров, есть ряд простых проблем, которые, скорее всего, будут решены. Например, нормализация работы диппредставительств, то есть вернуть количество дипломатов, которое когда-то было урезано, и закончить визовые войны, что, в общем, было бы в интересах простых людей. Кроме того, не исключено, что могут быть возобновлены в какой-то степени культурные и образовательные обмены, и даже возобновится торговля в несанкционных областях. Вполне возможно, Путин и Байден договорятся об обмене заключенными, потому что здесь, в России, в заключении находятся несколько американцев, а в Америке — несколько россиян. Но это пока теоретические разговоры»,

— сказал Таратута в интервью RFI.

Только лишь взаимоотношениями России и США переговоры между двумя президентами не ограничатся. Ситуация в Украине, Беларуси, Сирии и Иране будет также обсуждаться в Женеве. Тем более, что в некоторых вопросах стороны близки к достижению договоренностей.

«Вне всякого сомнения, у нас есть общая платформа по вопросу иранской сделки, — считает Михаил Таратута. — Речь идет о возвращении Америки в иранскую сделку и возобновлении всех тех условий, которые были достигнуты еще при Обаме. Что касается Украины, то наверняка этот вопрос будет затронут, но, в общем, обе стороны понимают, что достигнуть прогресса едва ли удастся, потому что у США и у России в этом вопросе совершенно разные установки. Но могут быть мелкие подвижки, скажем, Байден поставит вопрос о том, чтобы как-то закончить блокаду Керченского пролива. Естественно, Путин попросит что-то взамен».

Никаких компромиссов, кроме климата?

Дипломат, в прошлом замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе говорит, что отсутствие ожиданий от предстоящей встречи президентов России и США связано с неготовностью российского руководства в разумных пределах смягчить позицию, в частности это касается украинской темы.

«По большинству вопросов, которые по логике вещей должны были бы обсуждаться, позиция России не допускает никаких компромиссов. К примеру, вопрос об аннексии Крыма. Для России этого вопроса не существует, и никак урегулировать его, договориться о чем-то по этому вопросу с остальным миром Российская Федерация не в состоянии. То же самое касается и Донбасса, поскольку единственная цель российского руководства — сохранить эти территории в орбите своего влияния и именно в таком качестве навязать их Украине. Украина на это не пойдет, стало быть, и здесь никаких перспектив нет»,

— отметил Кунадзе в комментарии RFI.

Отсутствие позитивных ожиданий от встречи в Женеве характерно не только для российских экспертов, но и для американских. Научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая в интервью RFI сказала, что ожидания американских аналитиков разнятся, но все сходятся во мнении, что каких-то существенных прорывов от предстоящей встречи ожидать не стоит.

«Видение стратегических интересов, долгосрочные цели очень сильно разнятся у руководства России и у руководства США. Эти проблемы никуда не уходят, напротив, мы видим, что продолжается и вмешательство России в американские выборы, продолжаются различные хакерские атаки и на государственные институты, и компании США. В этом плане ситуация вряд ли чрезвычайно изменится. Но если говорить о тех областях, где какие-то договоренности возможны, то я бы выделила вопросы о стратегической стабильности и контроле над вооружениями. Вполне возможно, будут подписаны какие-то технические договоренности, какие-то документы, которые дальше развивают эти идеи. Команда Байдена на это ориентирована, и Кремль тоже обычно высказывается положительно по этому вопросу. Второй момент — это изменение климата. Эта тема очень важная для администрации Байдена, поэтому, возможно, будут сделаны какие-то объявления по результатам переговоров»,

— подчеркнула Снеговая.

С Марией Снеговой согласен и Михаил Таратута: «Общая важная тема — это климат. И по этому вопросу у нас с Америкой позиции, в основном, совпадают. Кроме того, для Америки Арктика — больной вопрос, и я не сомневаюсь, что Байден его затронет, но здесь едва ли будет достигнут прогресс».

Сила и слабость лидеров

У большинства аналитиков нет сомнений, что во время российско-американской встречи будут обсуждаться вопросы, связанные со стратегическими вооружениями. «Меня, признаюсь, настораживает, что этот блок стратегических вопросов, проблем сокращения вооружений на переговорах с российской стороны будет возглавлять не министр иностранных дел, что было бы правильно, а секретарь Совета Безопасности Патрушев, — отмечает Георгий Кунадзе. — Считается, что он выполняет примерно ту же работу, что в США помощник по национальной безопасности Салливан. Но это не так. А учитывая умения господина Патрушева, как он утверждает, проникать в сознание или в мозг американских политиков, вряд ли можно ожидать каких-то договоренностей по военно-стратегическим проблемам».

По мнению Кунадзе, позиции президента США в рамках этой встречи будут более сильными, чем у Путина. «Байден приедет в Швейцарию не только в качестве президента США, но и в качестве лидера демократического мира после саммита „семерки“, после встречи с руководителями стран НАТО. А Путин приедет туда в качестве российского лидера и будет говорить от имени России, ну, может быть, еще Беларуси или Сирии. Очевидно, что это разные весовые категории».

Тем временем, по словам Марии Снеговой, у себя на родине американский президент подвергается критике:

«В США проблема в том, что это все наложилось параллельно на два события. Первое — это так называемые военные тренировки на границе с Украиной, которые происходили в конце апреля. И это было воспринято как некая угроза, фактор давления на администрацию — если вы с нами не попытаетесь как-то встретиться, не попытаетесь сгладить ситуацию, мы что-нибудь еще новое учудим в Украине. И это сработало, потому что в ответ на это Байден позвонил Путину и фактически предложил эту встречу. Это воспринимается как некая слабость со стороны администрации критиками. Второй аспект — это, конечно, фактическое завершение „Северного потока — 2“, который администрация Байдена де-факто сделала возможным в силу того, что они хотят восстановить Трансатлантический альянс и не хотят ссориться с Германией. И это все сделано в преддверии встречи, когда можно было бы эту карту разыграть иначе — скажем, сделать это разменной картой в ответ на какие-то уступки со стороны Кремля. Сейчас это выглядит как подачки, которые кидаются Кремлю, и непонятно, что администрация Байдена получает взамен на это. Поэтому многие критики недоумевают, чего такой политикой пытается добиться администрация Байдена. Но по тому, как она себя ведет, она точно не выглядит сильной».

Важным результатом еще не состоявшейся встречи почти все эксперты называют предотвращение российско-украинской войны, или, по крайней мере, говорят о том, что до переговоров Путина и Байдена Россия ее точно не начнет. Предложение американского президента прозвучало именно в тот момент, когда российские войска были стянуты к украинской границе. Владимир Путин принял предложение Джо Байдена даже несмотря на то, что в середине марта американский президент ответил утвердительно на вопрос журналиста ABC, считает ли он Путина убийцей.

«Путин, вообще, человек обидчивый и злопамятный, по моим наблюдениям, но, с другой стороны, я бы сказал, что президент США и, может быть, еще Си Цзиньпин — других, пожалуй, сегодня нет — это те мировые лидеры, на которых Путин обижаться не будет, — говорит Георгий Кунадзе. — Безусловно, он считает Байдена и Си Цзиньпиня равновеликими. А в глубине души он, конечно, не может не понимать, что возможности президента США неизмеримо выше. Ну что ж на него обижаться? Какой в этом смысл?».

Внутренние дела

Еще одна тема, которая, скорее всего, будет затронута на встрече двух президентов, это нарушения прав человека. Тем более, что ФБК и штабы Навального были признаны судом экстремистскими организациями, а сам Алексей Навальный находится в тюрьме. Впрочем, в этом вопросе позиция России очень схожа с позицией советских лидеров, считает Георгий Кунадзе.

«Что касается внутренней политики, чудовищных нарушений прав человека, которые практикуются и становятся еще более чудовищными чуть ли не каждый день, то и здесь Россия заняла жесткую позицию, очень напоминающую советскую, и говорит, что это ее внутренние дела, которые никого не касаются. Что неправда, на самом деле. Потому что одним из последних достижений внешней политики Михаила Горбачева было подписание в марте 1991 года Советским Союзом итогового документа московского совещания СБСЕ по человеческому измерению. И там было четко записано, что права человека не являются исключительно внутренним делом конкретного государства. Поскольку соблюдение прав человека есть норма международного порядка, то это вопрос, который легитимно беспокоит, как минимум, страны Европы, а Россия все-таки еще пока в Европе. Так что особых перспектив в переговорах по этому вопросу я не вижу»,

— подчеркнул Кунадзе.

Большинство специалистов не ожидает сиюминутных решений проблем, существующих между двумя странами. Однако есть надежда, что переговоры между Путиным и Байден станут стартовой точкой для сближения позиций американского и российского руководства. Может быть, поэтому в преддверии встречи в Женеве чаще всего звучит перефразированная сентенция Дмитрия Медведева «Диалог лучше, чем отсутствие диалога».

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