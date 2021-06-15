США — Россия: Джозеф Байден обозначил цели встречи с Владимиром Путиным

Американский президент Джозеф Байден на предстоящей встрече в Женеве намерен изложить Владимиру Путину вопросы, по которым США готовы сотрудничать с Россией, а в других областях обозначить «красные линии». На пресс-конференции в Брюсселе в понедельник вечером, 14 июня, Байден отказался говорить о своих ожиданиях от встречи с Путиным, а также ответил на вопрос о судьбе заключенного оппозиционера Алексея Навального.

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После саммита НАТО, на котором 14 июня обсуждалась «агрессивная политика стратегического запугивания», проводимая Россией, президент Джозеф Байден дал пресс-конференцию, где первыми стали вопросы о его предстоящей 16 июня встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Во вступительном слове на встрече с журналистами Байден подчеркнул: «Я поделился с нашими союзниками тем, что передам президенту Путину: я не ищу конфликта с Россией, но мы ответим, если Россия продолжит свою вредоносную деятельность, и мы не потерпим поражения в защите нашего трансатлантического альянса или в отстаивании наших демократических ценностей».

На вопрос ABC об ожидаемых результатах встречи Байден ответил: «Я вам это расскажу, когда все закончится». Он лишь уточнил: «я собираюсь прояснить президенту Путину, что есть области, в которых мы можем сотрудничать, если он сделает такой выбор. И если он решит не сотрудничать и будет действовать так же, как в прошлом (в том, что касается кибербезопасности и некоторых других действий), мы ответим. Мы ответим подобным образом». По словам, Байдена, цель переговоров — решить, в каких областях США и Россия могут сотрудничать, имея «обоюдный интерес», а также «в интересах мира». А «в областях, в которых мы не согласны, прояснить, где находятся красные линии», — добавил Джозеф Байден.

Поскольку Байдену напомнили его давние слова о том, что у Путина «нет души», президент США дал характеристику правителю России как «трудному» переговорщику. Байден использовал прилагательные «bright» (умный, сообразительный) и «tough» (жесткий, сложный, трудный). Использовав спортивную аналогию, Байден заметил: «Я понял, что — как говорят при игре в мяч — он “достойный противник”».

Вопрос о заключенном оппозиционере был задан журналистом CBS: «Если Алексей Навальный умрет или будет убит в тюрьме, что это будет значить для отношений между США и Россией?». По словам Байдена, смерть Навального «стала бы трагедией» и подтвердила бы, что Россия «не намерена соблюдать основные права человека. «Это только бы нанесло ущерб его (Путина) отношениям с остальным миром и со мной», — указал президент США.

Журналист CNN задал Байдену вопрос о том, можно ли доверять Путину, если тот согласится сотрудничать с США по каким-то вопросам. Президенту США напомнили в связи с этим излюбленную фразу его давнего предшественника Рональда Рейгана: «Доверяй, но проверяй».

Байден ответил, что возможные договоренности с Путиным — это не вопрос доверия. Речь идет о соглашении, в котором одна сторона «записывает», чего она ожидает от другой. В случае невыполнения — действие соглашения прекращается, указал Байден. Президент США выразил надежду на то, что «в собственных интересах» Путина — «изменить восприятие его (Путина) в мире» и «выбрать или нет поведение, более сообразное тому, которое считается подобающим для главы государства».

Прокомментировал Байден и распространенное мнение о том, что он «слишком рано» встречается с Путиным (менее чем через полгода после вступления на пост президента США) и что встреча выглядит как «награда» лидеру РФ, который оказался в относительной международной изоляции. Американский президент рассказал, что все лидеры стран НАТО, которые об этом говорили в Брюсселе, поддержали решение США о саммите с Путиным. «Никакого противодействия (этой встрече) я не обнаружил», — сообщил Байден.

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