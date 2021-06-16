В Москве и Московской области объявили обязательную вакцинацию от ковида

На фоне резкого роста заболеваемости и буксующей прививочной кампании власти Москвы и Московской области 16 июня объявили об обязательной вакцинации от ковида для «отдельных групп граждан».

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Согласно распоряжениям главный санитарных врачей Москвы (.pdf) и Московского области (.pdf), привиться в обязательном порядке должны ряд групп граждан. Речь идет о работающих в сферах торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, в салонах красоты и фитнес-клубах.

Привиться также должны будут государственные и муниципальные служащие, работники органов власти.

Полный список категорий людей, подлежащих обязательной вакцинации, можно увидеть в вышеуказанных документах.

Обязанность организовать массовую вакцинацию возлагается на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. До 15 июля им предписано организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности сотрудников. Контроль за выполнением прививочного плана должны будут осуществлять правительства Москвы и Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин, объясняя решение о принудительной вакцинации, упомянул, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», а по уровню заболеваемости город «уже на уровне прошлогодних пиков».

«В конечном счете, это дело каждого — прививаться или нет. (…) Это личное дело… до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. (…) Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — написал Собянин.

По словам Собянина вакциной «Спутник V» привились уже 1,8 млн москвичей. По данным сайта gogov.ru, который собирает информацию о прививочной кампании по регионам России, речь идет о тех, кто получил по меньшей мере одну дозу вакцины. Полностью привитых, по данным проекта, в Москве 1,3 млн человек.

Источник «Интерфакса» в российском правительстве сказал, что обязательную вакцинацию по всей стране пока вводить не планируется, и решения будут приниматься в зависимости от обстановки в конкретных регионах.

Ранее из-за редкого роста заболеваемости в Москве ввели «нерабочую неделю», ограничили работу кафе, закрыли фудкорты.

В середине мая Сергей Собянин жаловался на низкие темпы вакцинации с учетом доступности российской вакцины «Спутник V» и стимулирующие выплаты. Ответственность он возложил на жителей российской столицы, которые, по его словам, «не хотят прививаться».

Опрошенные RFI эксперты среди причин пробуксовки прививочной кампании в России называли целый ряд причин, среди которых недоверие новым вакцинам, недоверие властям, на фоне чего активно распространяются теории заговора. Не добавило мотивации сделать прививку и то, что власти до последнего не говорили о рисках третьей волны и не вводили ограничений, существенно влияющих на повседневную жизнь. И если в начале вакцинацию тормозил дефицит препарата в регионах, то затем Россия столкнулась с дефицитом желающих прививаться.

По данным проекта gogov.ru, к 16 июня в России полностью привито от ковида менее 10% населения.

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