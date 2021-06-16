В России «Медиазону» потребовали признать «иностранным агентом»

Глава «Фонда защиты национальных ценностей», которого связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, обратился в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и думскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России с требованием признать издание «Медиазона» «иностранным агентом». Госдума уже направила «предоставленную информацию» в «компетентные государственные органы».

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Среди оснований для своего обращения глава «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей назвал то, что «Медиазона» «размещает на своих ресурсах» материалы признанных «иноагентами» организаций. Среди них Шугалей упомянул Фонд борьбы с коррупцией, недавно признанный в России экстремистской организацией, признанное «иноагентом» издание «Медуза» и международную правозащитную группу «Агора».

При этом международная «Агора» не входит в реестр «иностранных агентов». Как объяснил «Би-би-си» глава «Агоры» Павел Чиков, с 2014 по 2015 годы в списке числилась межрегиональная ассоциация «Агора», но позже была оттуда исключена в связи с ликвидацией.

Шугалей обвинил «Медиазону» в получении иностранного финансирования и в «информационном сопровождении» процессов над украинской военнослужащей Надеждой Савченко и по т.н. «делу Сети» (в России организация признана террористической). По его словам, издание «доказывало общественности их невиновность и нарушение закона сотрудниками российских правоохранительных органов и спецслужб.

Он также напомнил, что генпрокуратура признала недостоверной информацию в материале «Медиазоны» «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН — исследование „Зоны права“». Статья на данный момент недоступна, издание ее удалило по требованию Роскомнадзора.

Госдума уже обратилась в «компетентные органы»

В Госдуме немедленно отреагировали на обращение Максима Шугалея. Комиссия по расследованию иностранного вмешательства уже заявила, что «предоставленная информация» «заслуживает внимания» и направила ее в «компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер».

Глава комиссии Василий Пискарев («Единая Россия») также сообщил, что «Медиазона» уже попадала в поле зрение комиссии «в связи с тем, что ее деятельность рекламировала нежелательная в России НПО „Пражский центр гражданского общества“».

Реакция «Медиазоны»

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил, что медиа продолжит работать, даже если его признают «иностранным агентом». Он выразил уверенность, что читатели поддержат «Медиазону» и будут активнее подписываться на регулярные пожертвования.

Заявление редакции.

Мы уверены, что в случае признания "иностранными агентами" читатели Медиазоны будут еще сильнее поддерживать издание, а редакция будет работать для наших читателей, чтобы оставаться одним из лучших изданий в стране



Поддержите Медиазонуhttps://t.co/mEqe3ngX3j pic.twitter.com/68RBxgR1UP — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) June 15, 2021

Издание в своем телеграм-канале отмечает, что никто из чиновников с ними не связывался и напоминает, что «Медузу» признали «иноагентом» тоже после аналогичного обращения. Правда, в тот раз оно не было публичным.

Шугалей и «Фонд защиты национальных ценностей»

В июле 2019 года агентство Bloomberg писало, что ливийские спецслужбы задержали двух россиян по обвинению в попытке вмешаться в выборы в стране. По данным агентства, арестованные работали на компанию, которая занимается вмешательством в выборы сразу нескольких африканских стран.

Издание «Проект» выяснило, что один из задержанных — Максим Шугалей, которого журналисты называют «эмиссаром» Евгения Пригожина. По данным издания, Шугалей был среди политтехнологов, работавших на выборах президента Мадагаскара в интересах Пригожина в 2018 году.

В документах прокуратуры Ливии говорилось, что задержанные россияне пытались встретиться с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Саиф аль-Исламом.

Как напоминает «Проект», Шугалей известен и тем, что будучи кандидатом от ЛДПР в заксобрание Петербурга в 2002 году, съел несколько документов во время заседания избирательной комиссии, чтобы их не передали в суд.

Что касается «Фонда защиты национальных ценностей», его учредителем является Александр Малькевич, попавший под санкции США весной этого года. По информации США, Малькевич связан с операциями Пригожина по дезинформации.

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