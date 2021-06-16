Евро-2020: Россия одержала верх над сборной Финляндии и увеличила шансы на выход в плей-офф

Алексей Миранчук стал автором победного гола в матче со сборной Финляндии

После разгрома от сборной Бельгии Россия в среду, 16 июня, одержала верх над сборной Финляндии со счетом 1:0 во втором туре группового этапа Чемпионата Европы по футболу.

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Финны стартовали лучше. Уже на третьей минуте нападающий Похьянпало забил головой, но гол не засчитали по причине офсайда. Победный гол забил Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время. Счет не изменился до конца игры.

Победа над сборной Финляндии увеличивает вероятность выхода России в 1/8 финала. Российской сборной, потерпевшей поражение (0:3) от Бельгии, предстоит матч с Данией. Финляндия, победившая Данию, встретится со сборной Бельгии.

В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы и четыре лучших сборных, занявших третьи места в своих группах. На предыдущем Чемпионате Европы так свою путевку в плей-офф получила Португалия, бледно выступившая на отборочном этапе и ставшая победительницей Евро, обыграв в финале Францию.

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