Путин: Навальный «сознательно выехал за границу на лечение», а ФБК учил готовить «коктейли Молотова»

Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве после встречи с Джо Байденом заявил, что Алексей Навальный «сознательно выехал на лечение за границу» после госпитализации в Омске, а Фонд борьбы с коррупцией публично давал инструции о приготовлении бутылок с зажигательной смесью. В ФБК, который российский суд за закрытыми дверями признал «экстремистской» организацией, это опровергают.

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Владимир Путин, не называя имени Навального, заявил, что тот «обязан был отмечаться как лицо дважды осужденное к условной мере наказания». «Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение», — заявил Путин в Женеве.

Напомним, когда Алексея Навального вывезли из Омска в Германию, он находился в коме. В Европе специалисты установили, что политик был отравлен «Новичком».

«Его (Навального) не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным», — заявил Путин, комментируя ситуацию вокруг находящегося в колонии Алексея Навального.

Чуть позже, отвечая на вопрос о признании Фонда борьбы с коррупцией «экстремистской организацией», Путин заявил, что ФБК в частности «публично давал инструкции» о том, как готовить бутылки с зажигательной смесью, известные как «коктейли Молотова», для использования их против правоохранительных органов.

Сотрудник ФБК Георгий Албуров заявил, что «единственные „коктейли Молотова“, с которыми сталкивались штабы Навального — это те, которые делала сама власть, чтобы закинуть в наши помещения».

9 июня Мосгорсуд за закрытыми дверями признал структуры Алексея Навального «экстремистскими». За несколько дней до этого Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах любого уровня людям, причастным к организациям, признанным властями экстремистскими или террористическими. Этот запрет называют «законом против ФБК».

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