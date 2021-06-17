«Прошу о милосердии»: отец Софьи Сапеги обратился к Александру Лукашенко

Отец арестованной в Беларуси девушки Романа Протасевича Софьи Сапеги обратился к Александру Лукашенко и попросил его о «милосердии» и личной встрече. Об этом сообщает портал Primamedia, который опубликовал видео с Андреем Сапегой.

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«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой», — сказал Андрей Сапега.

По словам отца арестованной в Беларуси россиянки, во время протестов в Минске Софья Сапега была в Литве и помогала Протасевичу из «любви», а не «убеждений». Сапега пообещал Лукашенко при личной встрече привести «все необходимые гарантии» того, что его дочь не будет больше участвовать «в противоправных действиях».

На видео мужчина попросил «не ломать судьбу» Софьи. «Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить», — сказал отец Сапеги в обращении, записанном во Владивостоке.

Андрей Сапега добавил, что на справедливый и беспристрастный суд в Минске надеяться не приходится, учитывая вероятное обвинение. По мнению властей Беларуси, Софья Сапега связана с телеграм-каналом «Черная книга Беларуси», который публиковал данные причастных к репрессиям силовиков. После задержания Сапега на видео призналась, что является автором ресурса. Однако правозащитники и журналисты уверены, что ее вынудили заявить о своей причастности к проекту под давлением.

25 мая Софью Сапегу арестовали на два месяца. Ее подозревают в организации массовых беспорядков, а также привлекли в качестве обвиняемой по делу о разжигании социальной вражды. Сапеге грозит до 15 лет лишения свободы. Официальные лица неоднократно заявляли, что после суда ее могут передать России. Как рассказал в интервью газете «Коммерсант» глава МИД Беларуси Владимир Макей, Лукашенко может также принять решение о помиловании.

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