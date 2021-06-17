Госдума обязала иностранных IT-гигантов создать филиалы в России

Закон затронет в том числе корпорации, которые уже имеют свои отделения на территории России. Они должны будут открыть в РФ полноценные представительства, а не подразделения с усеченным персоналом

Государственная дума обязала иностранные IT-компании, суточная аудитория российских пользователей которых превышает 500 тысяч человек, создать филиал или представительство в России. Соответствующий закон нижняя палата российского парламента приняла в четверг, 17 июня, в окончательном чтении. В противном случае компаниям могут грозить различные ограничения и полная блокировка в России.

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Так называемый закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов был внесен в Госдуму депутатами от партии «Единая Россия» 21 мая. Один из его авторов Александр Хинштейн сообщал, что главными компаниями, подпадающими под его действие, станут соцсети Facebook, Twitter и TikTok, видеохостинг YouTube, сайт Wikipedia.org и платформа для онлайн-торговли Aliexpress.com. В список ресурсов попали несколько сервисов, входящих в холдинг Alphabet Inc. (Google). Полный их перечень выложен в телеграм-канале депутата.

По задумке депутатов, российские филиалы компаний должны будут нести ответственность за возможные нарушения техгигантами законов РФ и взаимодействовать с российскими государственными структурами. Они должны будут также создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя на портале «электронную форму для направления обращений российских граждан».

В случае, если крупные IT-компании откажутся соблюдать требование нового закона, их выдачу в поисковиках могут маркировать сообщением о «неисполнении законодательства». Российские власти также смогут запретить их рекламу на территории РФ или же полностью заблокировать доступ к ним.

Как пишет Forbes со ссылкой на экспертов, в IT-секторе с недовольством отреагировали на инициативу депутатов. Из-за закона зарубежные технологические компании могут отказаться от работы с отечественными сервисами из-за сложных административных формальностей и их стоимости. Михаил Климарев из Общества защиты интернета и вовсе назвал документ «законом об интернет-заложниках».

Российские власти и ранее боролись с международными IT-компаниями, которые, по их мнению, не соблюдают местные законы и не удаляют «запрещенный контент». Компанию Google уже несколько раз штрафовали, а в мае пригрозили замедлить трафик всех ее сервисов в России. Речь идет в том числе о видео с анонсами акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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