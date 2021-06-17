«Не думаю, что будут массовые протесты»: социолог Денис Волков о реакции на обязательную вакцинацию

Как российское общество воспринимает переход к обязательной вакцинации? Может ли это вызвать протесты? Эти вопросы мы задали директору «Левада-Центра» Денису Волкову.

В четверг, 17 июня, четвертый регион России — Сахалин — ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Ранее на аналогичный шаг пошли Москва, Подмосковье и Кемеровская область. Как российское общество воспринимает переход к обязательной вакцинации? Может ли это вызвать протесты? Эти вопросы мы задали директору «Левада-Центра» Денису Волкову.

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Денис Волков: Важно, что 60% граждан не хотят прививаться. Если все оставить в добровольном порядке, коллективного иммунитета достичь не удастся. Есть недоверие. Как мне кажется, было упущено время, когда властям нужно было убеждать на личном примере. Этого делать не захотели. Поэтому переход к обязательной вакцинации — логичный шаг.

Чтобы предотвратить большое недовольство, это идет по частям: некоторые регионы, некоторые группы населения. Но из фокус-групп, которые мы проводили, мне казалось, что значительная часть тех, кто против (вакцинации), при таком решении — когда государство принимает на себя ответственность, говорит, что нужно прививаться — в принципе готовы были привиться. «Будет закон — привьемся, а так не будем». Радикальных противников вакцинации не так много. Большая часть среди этих 60% — это сомневающиеся.

RFI: Могут ли из-за этого начаться протесты?

Какие-то протесты, наверное, могут начаться, но я не думаю, что они будут массовыми. Многое будет зависеть от того, как эта обязательная вакцинация будет проходить: будут ли сильно давить, будет ли возможность как-то уйти от этого, особенно для людей с противопоказаниями.

Мы видим, что идет размывание ответственности. Кремль очевидным образом дистанцируется от этого решения. Насколько оно может повлиять на рейтинги властей?

Не просто ответственность размывается, а само событие размывается. Некоторые регионы, некоторые группы населения. Не совсем понятно, кого это коснется. Как это будет происходить — тоже непонятно. Это для того и делается, чтобы основные рейтинги не пострадали. Я думаю, что они сильно и не пострадают. Сейчас лето, будут обещанные выплаты.

Решение об обязательной вакцинации говорит о том, что власти признают провал прививочной кампании?

Видимо, да. Наконец, я думаю, поняли, что это не сказки, что люди не хотят. Долго же говорилось, что это все вранье, что данные социологов — это все не так. Видимо, когда кампания начала буксовать, они поняли, что все так и есть. Это стадия принятия, и я думаю, что это хорошо.

На ваш взгляд, какие основные причины того, что так мало людей до сих пор привились в России?

Я думаю, что был упущен момент, когда надо было начинать кампанию агитации. По сути, она начинается только сейчас, и то как-то не очень убедительно. Когда был прошлый пик заболеваемости, осенью, тогда нужно было убеждать, говорить, что это важно, что болезнь опасная, потому что до конца нет этой убежденности. Многие думают, что «да так, пройдет».

Я думаю, что даже в элитах, возможно, до сих пор нет уверенности, что прививку сделать надо. Есть дефицит лидерства. Никто не хочет взять на себя ответственность. На самом верху не хотят, внизу тем более не хотят. А люди смотрят на это и думают: «Если они не прививаются, почему мы должны?».

Какую роль здесь играет тот факт, что в России можно привиться только отечественными вакцинами? Грубо говоря, изменилось бы что-то, если бы можно было привиться «Пфайзером» или «Модерной»?

Какой-то процент людей, наверное, привился бы. Но основная масса (нежелающих прививаться) — это не про отечественную вакцину. Беспокойство не по поводу отечественной вакцины, а скорее вакцин вообще: это что-то новое, везде это как-то быстро произведено было, гонка была, все недоработано, не готово, не проверено. Ну и эти разговоры «наша хорошая, а у всех плохая» не помогли. Люди не верили в этом: «Да, конечно, мы тут одни умные, все остальные дураки».

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