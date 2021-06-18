В Москве ограничили численность массовых мероприятий на фоне вспышки COVID-19

Власти Москвы в пятницу, 18 июня, объявили о новых ограничениях из-за вспышки коронавируса. Число зрителей на массовых мероприятиях ограничат 1000 человек, а фан-зоны и танцполы закроют. Другие меры, направленные на борьбу с распространением вируса, продлят по меньшей мере до 29 июня.

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Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, организации общественного питания должны будут закрываться в 23 часа. В качестве эксперимента в столице создадут так называемые «свободные от COVID» рестораны. Туда смогут попасть только клиенты, вакцинированные от коронавируса. Доступ будет осуществляться по QR-коду. Как пишет The Bell, на них ограничения времени работы распространяться не будут. Ожидается, что в ближайшее время в Москве такую систему введут примерно в двух десятках ресторанов.

Режим «нерабочих дней», который действует в Москве с 12 по 20 июня, решили не продлевать.

Ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса вводят и в других регионах России. Фестиваль «Дикая мята», запланированный на 18—20 июня, отменили в ночь перед открытием. Организаторы пошли на такой шаг после указа губернатора Тульской области об отмене всех массовых мероприятий. Изначально для доступа на мероприятие планировали требовать сертификат о вакцинации или отрицательный PCR-тест на COVID-19. Под запрет попал также Грушинский фестиваль в Самарской области.

Напомним, после резкого роста числа заболевших коронавирусом в четырех регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер. Власти решились на это после того, как прививочная кампания в стране фактически остановилась. Ответственность за исполнение требований властей возложили на работодателей, пригрозив им серьезными штрафами.

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