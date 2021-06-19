В Кузбассе разбился самолет с парашютистами: есть погибшие

Двухмоторный самолет Л-410 с парашютистами на борту разбился в Кемеровской области. В результате авиакатастрофы несколько человек погибли и пострадали, данные о числе жертв уточняются. В прокуратуре сообщили, что при аварийной посадке самолет столкнулся с деревьями.

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Разбившийся самолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Глава регионального отделения общества Виктор Шемоханов сообщил ТАСС, что погибли девять человек: двое членов экипажа и семеро парашютистов. Всего, по данным ДОСААФ, на борту находились 19 человек.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о четырех погибших. По его данным, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.

Источник «Интерфакса» сообщал о семи погибших и 12 пострадавших.

«Пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом», — сказали «Интерфаксу» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК отметили, что в ходе полета командир доложил об отказе одного из двигателей, после чего было решено вернуться на аэродром. При развороте самолет задел крылом крону деревьев и упал на землю.

По факту крушения двухмоторного самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. После катастрофы в Кузбассе ДОСААФ приостановило полеты Л-410.

Let L 410 «Turbolet» (Л-410) — многоцелевой двухмоторный самолет, разработанный в 1960-х в Чехословакии. Он может совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.

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