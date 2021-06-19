В Москве арестовали мундепа Кетеван Хараидзе. Она объявила голодовку

Хамовнический районный суд Москвы в субботу, 19 июня, отправил под стражу до 13 августа муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе. Депутату, собиравшейся баллотироваться в Государственную думу, вменили статью о мошенничестве. В знак протеста Хараидзе объявила голодовку, сообщают глава штаба Хараидзе Екатерина Успенская и координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Анна Ромащенко.

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Екатерина Успенская сообщила, что суд не принял во внимание никакие ходатайства защиты о мере пресечения.

Муниципального депутата Кетеван Хараидзе задержали в ночь на 18 июня после обыска в ее квартире. Хараидзе отвезли на допрос в СК, где с ее адвоката Евгении Григорьевой взяли подписку о неразглашении, сообщает «ОВД-Инфо». Как отмечает правозащитный проект, в течение примерно суток с начала следственных действий не было известно, с чем они связаны.

Екатерина Успенская сообщила «Открытым медиа», что Хараидзе вменяют четвертую часть 159-й статьи о мошенничестве, по которой предусмотрено до десяти лет колонии. По ее словам, суть обвинения сводится к тому, что Хараидзе препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. По версии следствия, так мундеп лишила граждан права на жилье. При этом дом был возведен с нарушениями, без собственной канализации, пишут «Открытые медиа».

В мае 2021 года Хараидзе сообщила, что решила баллотироваться в Государственную думу. «Медиазона» отмечает, что в 2019 году Хараидзе выдвигалась в Мосгордуму, но не была зарегистрирована в качестве кандидата.

Накануне суд в Петербурге отправил под домашний арест на два месяца оппозиционного депутата заксобрания Петербурга Максима Резника по делу о наркотиках, изъятых у его дальнего родственника. Резник связывает арест с желанием помешать его политической деятельности, а само преследование называет незаконным.

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