Оперштаб: в Москве второй день подряд выявляют рекордное число заражений
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По данным оперативного штаба на субботу, 19 июня, Москва второй день подряд обновила рекорд по суточному приросту заболеваемости ковидом. За сутки в городе снова выявили более девяти тысяч случаев заражения, по всей России — почти 18 тысяч.
9120 тысяч новых случаев заражения зафиксировано за минувшие сутки в Москве, говорится на сайте оперативного штаба. Судя по официальным данным, это абсолютный рекорд с начала пандемии. Накануне в городе выявили 9056 новых случаев.
За сутки в столице России с ковидом госпитализированы 1745 человек, скончались еще 76 человек. На ИВЛ в данный момент находятся 598 пациентов.
Тем временем по всей России за минувшие сутки выявили 17 906 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с конца января. Второй день подряд оперштаб сообщает о более чем 17 тысячах новых случаев заражения за сутки.
На фоне резкого ухудшения эпидобстановки уже семь регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей: сотрудников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта и других отраслей. На данный момент такое решение приняли в Москве, Подмосковье, на Сахалине, в Кузбассе, в Лениградской, Тульской и Тверской областях.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация ухудшилась из-за «индийского» штамма коронавируса, который выявляют почти у 90% заболевших в столице. Накануне власти Москвы объявили о новых санитарных ограничениях.
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