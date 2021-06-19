Оперштаб: в Москве второй день подряд выявляют рекордное число заражений

По данным оперштаба, в Москве второй день подряд выявляют более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на субботу, 19 июня, Москва второй день подряд обновила рекорд по суточному приросту заболеваемости ковидом. За сутки в городе снова выявили более девяти тысяч случаев заражения, по всей России — почти 18 тысяч.

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9120 тысяч новых случаев заражения зафиксировано за минувшие сутки в Москве, говорится на сайте оперативного штаба. Судя по официальным данным, это абсолютный рекорд с начала пандемии. Накануне в городе выявили 9056 новых случаев.

За сутки в столице России с ковидом госпитализированы 1745 человек, скончались еще 76 человек. На ИВЛ в данный момент находятся 598 пациентов.

Тем временем по всей России за минувшие сутки выявили 17 906 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с конца января. Второй день подряд оперштаб сообщает о более чем 17 тысячах новых случаев заражения за сутки.

На фоне резкого ухудшения эпидобстановки уже семь регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей: сотрудников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта и других отраслей. На данный момент такое решение приняли в Москве, Подмосковье, на Сахалине, в Кузбассе, в Лениградской, Тульской и Тверской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация ухудшилась из-за «индийского» штамма коронавируса, который выявляют почти у 90% заболевших в столице. Накануне власти Москвы объявили о новых санитарных ограничениях.

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