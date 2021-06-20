Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным

Администрация Байдена готовится ввести дополнительные санкции в отношении России за отравление и заключение в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 20 июня в эфире телеканала CNN.

Администрация Джозефа Байдена готовится ввести дополнительные санкции в отношении России за отравление и заключение в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

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«Во-первых, (...) вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, (...) и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – заявил он. Салливан сказал, что санкции будут введены, как только США смогут «убедиться, что мы достигаем правильных целей», добавив: «Когда мы это сделаем, мы введем дальнейшие санкции в отношении химического оружия».

Кроме этого, Джэйк Салливан заявил, что пока рано подводить итоги встречи Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. «Президент Байден с самого начала довольно ясно дал понять, что хочет иметь возможность напрямую, конфиденциально, откровенно взаимодействовать с президентом Путиным, а затем определять, соответствуют ли действия, которые Россия предпримет в предстоящие месяцы, обсуждениям, состоявшимся в Женеве», – сказал Салливан.

Как отмечает CNN, на прошлой неделе президент США сказал, что во время встречи он предупредил Путина о последствиях смерти Навального в тюрьме. «Я дал ему понять, что я считаю, что последствия этого будут разрушительными для России», – завил Байден во время встречи с журналистами.

В марте администрация Байдена ввела ряд санкций в отношении российских чиновников и организаций в связи с отравлением и тюремным заключением оппозиционера. Эти действия предприняты в координации с Европейским союзом, который также объявил о санкциях.

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