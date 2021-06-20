Во Франции отменяют комендантский час, в Москве за неделю выявили максимум заболевших коронавирусом

За прошедшие семь дней в Москве было зарегистрировано рекордное число заболеваний коронавирусом. По словам мэра столицы, рост числа заражений связан с распространением «индийского» варианта. В это время во Франции раньше срока отменяются ограничения, связанные с эпидемией COVID-19.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за семь дней возросло до 51 853 – это максимум за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. На прошлой неделе в городе выявили 36 710 заразившихся.

В России в целом за неделю было подтверждено 108 139 случаев заражения против 82 250 за предыдущий аналогичный период (рост на 31,5%). Это максимум с первой недели февраля 2021 года. По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировали 17 611 новых случаев заражения коронавирусом.

Вслед за ростом заболеваемости в России растет и смертность: с 14 по 20 июня штаб зарегистрировал 2931 летальных исхода коронавирусной инфекции, тогда как с 7 по 13 июня их было 2643. Таким образом, число умерших за неделю стало максимальным с середины марта. При этом показатель летальности не изменился и по-прежнему составляет 2,43%, отмечает Оперативный штаб.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, россияне, давно вакцинированные от COVID-19, могут быть подвержены заражению новым штаммом «дельта», пришедшим из Индии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1». По словам мэра, в столице зафиксированы повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации.

«Мы уже имеем дело с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма. Так называемую "дельту", которая агрессивнее, тяжелее. То есть она быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы он был в два раза выше по сравнению с "уханьским". В два раза. Поэтому мы видим и повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», – сказал Собянин. В связи с этим мэр посоветовать давно привитым москвичам прививаться повторно.

Отмена комендантского часа во Франции

С этого воскресенья, 20 июня, на всей территории Франции будет отменен комендантский час, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции в октябре 2020 года. Это будет сделано на 10 дней раньше запланированного срока (30 июня) из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Ранее правительство объявило о том, что ношение масок на улице более не является обязательным.

Как заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, более четверти населения страны получили вторую дозу вакцины от COVID-19 и более половины – первую дозу.

В процентном соотношении это выше, чем данные о вакцинации по всему миру. Согласно сайту ourworldindata, около 21,5% человек получили по крайней мере первую дозу вакцины. При этом Франция входит в десятку стран с самыми высокими темпами вакцинации.

В России число вакцинированных от коронавируса первым компонентом составило 19,7 млн человек (13% населения), полностью привиты 16,1 млн. Эти данные 18 июня сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

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