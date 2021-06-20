Эксперты о встрече Путина и Байдена как начале марафона

Еще до начала саммита в Женеве эксперты отмечали, что от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена не следует ждать судьбоносных решений

Еще до саммита США – Россия, пошедшего в Женеве 16 июня, эксперты отмечали, что от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена не следует ждать судьбоносных решений, и в полной мере оценить результативность встречи на высшем уровне можно будет только по прошествии времени. В интервью RFI эксперты Татьяна Становая и Андрей Кортунов оценили трудности на пути продвижения американо-российского диалога после саммита, который дал старт переговорному «марафону».

Реклама Читать далее

Приглашенный эксперт Московского центра Карнеги, руководитель аналитической компании R. Politik Татьяна Становая считает, что о реальных итогах переговоров Путина и Байдена говорить пока рано, саммит в Женеве лишь дал старт многим важным процессам.

«Я думаю, что никаких особых ожиданий прорывов или каких-то серьезных успехов ни у кого не было, — сказала Становая в интервью RFI. — У обеих сторон было достаточно трезвое отношение к саммиту и к тому, что можно от него ожидать. Я думаю, что надо относиться к этому как к некоей стартовой точке. Очень многое будет зависеть от того, как отношения выстроятся после саммита, и насколько эффективными будут новые механизмы диалога, о которых говорил Путин. Посмотрим. Скорее всего, мы пока не обо всех договоренностях знаем. Но в любом случае, очевидно, что с обеих сторон есть воля, есть желание продемонстрировать определенное понимание. И это уже, на мой взгляд, хорошее начало. Но проблема в том, что даже тот результат, который есть сегодня, а он заключается в готовности сделать некие шаги в сторону нормализации диалога, — он очень хрупкий. Учитывая очень сильное влияние потенциальных негативных обстоятельств, которые могут иметь место и внутри России, и в том, что касается международных проблем, тот успех, который сегодня есть, может стать сильным толчком для обеих стран к развитию».

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отметил в интервью RFI, что круг вопросов, по которым лидерам России и США удалось достичь договоренностей, был предсказуем, впрочем не обошлось и без сюрпризов.

«Я думаю, что в целом ожидания тех людей, кто эту встречу готовил и в ней участвовал, оправдались. Были достигнуты договоренности по основным вопросам, а именно — это касается начала работы по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Наверное, можно сказать, что был и приятный сюрприз — судя по всему удалось начать взаимодействие по кибервопросам», — отметил Кортунов.

Правила игры

Политолог Татьяна Становая сказала RFI, что не испытывает особого оптимизма по поводу скорого решения проблемы кибербезопасности. Однако здесь эксперт увидела и некие позитивные моменты.

«Сам факт того, что США согласны обсуждать некие правила игры с Россией, это, на мой взгляд, пусть и ограниченный, но все же успех Путина. Потому что, как мы понимаем, Россию постоянно обвиняют в кибератаках, и договариваться с условным преступником — это всегда выглядит проявлением слабости. Но Байден предложил встречный шаг — он передал некий список из 16 объектов стратегической инфраструктуры, которые должны быть вне зоны атаки. Посмотрим, что из этого получится. Я лично отношусь скептически к тому, что Россия и США в этом вопросе могут как-то всерьез продвинуться, но думаю, игра Путина тут заключалась в том, чтобы максимально поднять ставки к саммиту для того, чтобы принудить США к разговору о правилах игры», — указала Татьяна Становая.

Возвращение послов

Одним из реальных решений саммита в Женеве стала новость о возвращении послов двух стран. В ближайшее время Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, а Джон Салливан в Москву. Весной Россия отозвала для консультаций Антонова, чуть позже российский МИД посоветовал отправиться к себе на родину и американскому послу.

Андрей Кортунов считает этот шаг позитивным, однако подчеркивает, что для полномасштабного восстановления отношений между двумя странами необходимо чтобы посольства и консульства заработали в полную силу: «Дело в том, что, конечно, возвращение послов — это хорошо, но послы — это генералы, у которых должны быть свои армии, то есть дипломаты. И если не восстановить посольства в полном объеме, не пересмотреть решение о высылке дипломатов или хотя бы о замене их какими-то новыми людьми, конечно, работать будет трудно. Потому что даже при наличии послов просто физически в посольстве очень мало людей. И это будет автоматически осложнять контакты».

По мнению Андрея Кортунова, возобновление работы посольств и консульств будет способствовать развитию сотрудничества России и США и в экономике, и в культуре, и в образовании даже в условиях санкций.

«Мне кажется, можно надеяться, что последующие американские санкции, а они, безусловно, будут, не затронут основные сектора российской экономики и, тем самым, не создадут препятствий двустороннему сотрудничеству, и оно будет продолжаться. А что касается культуры, науки, образования, гуманитарных вопросов, то трудно развивать связи, когда в России отсутствует хотя бы одно американское консульство, то есть россияне вообще не могут получать визы для поездок в США. Пока это не изменится, конечно, возможности такого сотрудничества будут существенно ограничены», — подчеркнул Кортунов. — Мне кажется, обе стороны понимают, что это ненормальная ситуация, которая наносит ущерб и России, и США, и ее надо исправлять.

Поскольку проблема запущена, тут речь идет не только восстановлении персонала в посольствах, есть еще ограничения на передвижение дипломатов по территории США и России. Кроме того, часть дипломатической собственности была конфискована, заморожена. Конечно, все это надо каким-то образом восстанавливать, но это довольно трудное и, наверное, не очень быстрое дело».

Сохранить status quo

За переговорами Владимира Путина и Джо Байдена внимательно следили не только в России и в США, но и в странах, имеющих с Российской Федерацией общие границы. Прежде всего речь идет об Украине и Беларуси. Не секрет, что именно звонок Байдена и его предложение встретиться разрядили напряженную ситуацию на российско-украинской границе.

«Для России есть определенные красные линии, одна из них — вступление Украины в НАТО, — говорит Татьяна Становая. — Я думаю, что Путин четко дал понять, для России это будет тот самый случай, когда страна вправе реагировать самым жестким образом. На самом деле, я думаю, что интерес Путина тут заключался в том, чтобы попробовать обернуть американский фактор в свою пользу в плане гарантий Минских соглашений. То, что сейчас происходит в Украине в глазах Путина выглядит как медленный развал этих соглашений и того статус-кво, который был создан в последние годы. Поэтому ситуация хрупкая, непредсказуемая, и неслучайно Путин в апреле демонстрировал силу, стягивая войска и всячески указывая, что Россия готова поднимать ставки, вмешиваться и использовать силу в случае, если Киев пойдет на какие-то силовые решения. Я думаю, что сейчас Путин пытается апеллировать к Байдену с тем, чтобы США взяли на себя некие обязательства, (я не особо верю, что это реально). Но его игра заключается в том, чтобы Соединенные Штаты подтвердили легитимность Минских соглашений как единственного механизма обеспечения мира. Это, скорее, игра от слабости, потому что на сегодня Киев предпринимает явные усилия к тому, чтобы пересмотреть эти соглашения, и России будет со временем все сложнее и сложнее удерживать статус-кво», — констатирует политолог.

Внутренние интересы

В союзном государстве России и Беларуси тоже не все в порядке. Владимир Путин — единственный лидер, имеющий влияние на Лукашенко. Предполагалось, что тема происходящего в Беларуси будет поднята Байденом. Однако удалось ли американскому президенту чего-то достичь в этом вопросе, до сих пор неизвестно.

«Для России всегда есть тема внутренних дел, — говорит Татьяна Становая. — То есть, что бы страна ни делала, никакие другие страны не должны вмешиваться во внутреннюю политику. Если Лукашенко посчитал, что надо сажать самолеты, значит, таковы были его внутренние интересы. И никакие страны не должны вмешиваться в это. Такова позиция Путина, и я не думаю, что они с Байденом тут могут найти точки соприкосновения. В любом случае, Россия рассматривает Беларусь как страну, которая находится в традиционной зоне ее влияния. И для Путина, конечно, важно сейчас не допустить сценария, при котором Беларусь пойдет по пути Украины и станет полем битвы между Россией и Западом», — отмечает политолог Татьяна Становая.

Главный итог встречи Путина и Байдена — это то, что она состоялась, подчеркивает большинство экспертов. И основные результаты еще впереди. Как написала Татьяна Становая в своем телеграм-канале, саммит «это не спринт, а марафон». А потому всем зрителям и участникам следует запастись терпением.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться