В Москве начнут исследование вакцины «Спутник V» на подростках

Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей в возрасте 12-17 лет начнутся в Москве в начале следующего месяца. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В настоящее время идет набор добровольцев, исследование вакцины будет проходить в три фазы, сообщила Ракова журналистам. Первая и вторая фазы пройдут на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве. Третья фаза пройдет в столичных детских поликлиниках. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса. Подросткам предложат вакцинироваться препаратом "Спутник V", который уже используют для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

В исследовании примут участие 350 человек – 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек – в третьей фазе. Сейчас проводят предварительный набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования. В исследовании смогут принять участие подростки, которые ранее не болели COVID-19, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации», – рассказала вице-мэр.

Как проходит вакцинация детей в мире

Во Франции с 15 июня разрешено вакцинировать детей от 12 лет. Вакцинация проходит на добровольной основе исключительно по согласию родителей. Подростков от 12 до 18 лет прививают вакциной Pfizer-BioNTech. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало применять эту вакцину детям от 12 лет еще 10 мая, позже разрешение было выдано и в ЕС.

В Китае, где вакцинация взрослого населения является обязательной, власти намерены распространить ее на детей в возрасте от 3 лет. В середине июня фрамкомпания Sinovac огласила результаты клинического исследования своей вакцины на детях. Согласно информации Sinovac, первая и вторая фаза клинических испытаний на детях, которые начались в январе 2021, завершились успешно. Несколько дней спустя вторая крупная лаборатория-разработчик вакцины в Китае – Sinopharm – объявила об аналогичных результатах.

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