Быть голосом здравого смысла. Будут ли в следующей Госдуме представители оппозиции

В России началась избирательная кампания по выборам депутатов федерального парламента. Партия власти «Единая Россия» на прошедшем в субботу съезде одобрила список своих кандидатов в Госдуму, а несистемная оппозиция продумывает стратегию борьбы за депутатские мандаты в условиях, когда многие из ее лидеров оказались либо за пределами Российской Федерации, либо ограничены в пассивном избирательном праве законами.

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Марина Литвинович заявила о том, что собирается идти на выборы в Госдуму еще будучи членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы за местами принудительного содержания граждан (ОНК).

«Когда меня только начали исключать из комиссии, я заявила, что если это произойдет, то я продолжу свою правозащитную и законотворческую деятельность непосредственно в Госдуме, — сказала Марина Литвинович в интервью RFI. — Поскольку меня исключили из ОНК и не дают возможности защищать права людей, то надо искать другое место, которое позволит это делать еще более эффективно. В Госдуме я собираюсь заниматься законотворчеством, направленным, в том числе, на гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства».

Марина Литвинович одна из немногих представителей оппозиционных сил, продолжающих борьбу за депутатский мандат. После выборов в Мосгордуму 2019 года власти особо не церемонятся с неудобными кандидатами. Организации Алексея Навального признаны экстремистскими и потому даже те из соратников оппозиционного политика, которые остаются в России, понимают, что их шансы на регистрацию кандидатами в депутаты равны нулю.

В середине июня о прекращении кампании по выдвижению на выборы в Госдуму заявила Любовь Соболь. Еще раньше свой отказ баллотироваться коротко объяснил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — «Не допустят». Заявившая о своих депутатских амбициях московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе арестована на два месяца в канун начала избирательной кампании, депутат питерского законодательного собрания Максим Резник находится под домашним арестом, бывший руководитель «Открытой России» Андрей Пивоваров — в заключении, а другой популярный российский политик Дмитрий Гудков вынужден был уехать из страны.

Муниципального депутата Юлию Галямину лишили возможности избираться, применив к ней так называемую «дадинскую статью» (неоднократное нарушение установленного порядка организации митингов и демонстраций). На ее место встала Марина Литвинович.

«По Ленинградскому округу, в котором я баллотируюсь, должна была избираться моя давнишняя подруга Юлия Галямина. Но, как вы знаете, ее условно осудили по статье, которая не дает ей возможности избираться. — Говорит Литвинович. — Если не может Юля, я считаю, другой человек должен встать на ее место и продолжать бороться. Люди должны иметь представителя в Госдуме, который бы отражал их интересы. Собственно, я и хочу стать таким человеком».

Давление на «Яблоко»

Марина Литвинович идет на выборы как кандидат от партии «Яблоко». Московский региональный совет партии выдвинул ее кандидатуру, теперь она должна быть утверждена на съезде, который состоится 3 – 4 июля.

Политолог Александр Кынев считает, что у Литвинович есть шанс побороться за депутатский мандат, несмотря на то, что на «Яблоко» власть очевидно оказывает давление. Именно с этой партией вели переговоры о выдвижении Дмитрий Гудков и Максим Резник.

«Власть в отношении всех партий проводит одну и ту же политику — политику сепарации, поощряя по возможности лоялистов и подвергая санкциям наиболее неприятных для себя кандидатов. Мы видим, что часть кандидатов, благодаря этому давлению, просто исключается — не все, а некоторые», — подчеркнул Кынев в интервью RFI. Тем не менее политолог подчеркивает, что округ, по которому собирается идти в депутаты Марина Литвинович, вполне комфортный для представителей оппозиции: «Там всегда традиционно побеждали оппозиционные кандидаты. Нынешний представитель этого округа госпожа Хованская представляет очень сильно дискредитировавшую себя партию „Справедливая Россия“».

В списках не значились

Правящая партия «Единая Россия» уже определилась со списками кандидатов. Хотя не обошлось без неожиданностей. В списке не оказалось бывшего и нынешнего премьер-министров Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. Зато в первой пятерке федерального списка два министра действующего правительства — министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Не факт, что министры окажутся в Госдуме, равно как и главврач ковидной больницы в Комунарке Денис Проценко, Елена Шмелева из «Народного фронта» и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Это сугубо административный список, — говорит Александр Кынев. — Квота правительства — два наиболее известных и наиболее давно сидящих министра, один человек от здравоохранения, который назначен публичным лицом официальной ковид-политики, один представитель официальной политики в сфере семьи и один представитель „Народного фронта“, который является боковым ответвлением „Единой России“. Это сугубо номенклатурный признак формирования списка по отраслям. Никакого рейтингового смысла тут нет. Станут ли они депутатами, зависит не от них, а от воли высшего должного лица. Как Путин решит в сентябре, кому из них идти в депутаты, те и пойдут».

В том, что Сергей Шойгу возглавил список «Единой России», многие увидели знак того, что именно Шойгу выбран в преемники Путина. Александр Кынев считает такой сценарий маловероятным и тот факт, что в списке нет ни Мишустина, ни Медведева, по мнению политолога свидетельствует о том, что власть пытается обойти вопрос о преемнике.

Борьба без правил

По недавним соцопросам рейтинги «Единой России» не слишком высоки. Поэтому власти приходится придумывать нестандартные решения чтобы достичь желаемого результата на выборах. А вот методы работы с оппозиционными кандидатами особой изобретательностью не отличаются. Против журналиста и политика Максима Шевченко, который собирается идти на выборы во главе

Российской партии свободы и справедливости (РПСС) пытаются возбудить дело о клевете. У некоторых оппозиционных политиков по надуманным обвинениям берут в заложники родственников.

Марина Литвинович долгое время работала политическим аналитиком вместе с теми, кто сейчас находится у власти, в их числе Владимир Путин и Сергей Кириенко. Тем не менее Литвинович понимает все те риски, на которые идет, включаясь в избирательную кампанию.

«К сожалению, власть очень неоднородна, — говорит Литвинович. — Помимо тех людей, которых я знаю, с которыми я еще взаимодействовала в конце 90-х — начале 2000-х годов, сейчас у власти находятся и другие люди, которые тоже оказывают сильное воздействие на избирательную кампанию. Я имею в виду, конечно же, ФСБ, которая, как мы видим, активно вмешивается в политику, в избирательный процесс. Это люди мне совершенно незнакомые. Я с ними никогда не сталкивалась, слава Богу. Те, с кем я знакома, меня знают с лучшей стороны, хотя тут нельзя быть в чем-то уверенной.

Но я думаю, что если кто-то и будет мне мешать, то, скорее, со стороны силовиков, ФСБ. Потому что последние пару лет они очень активно внедряются и влияют на политику. Мы видим, что спецслужбы действуют очень грубо, не думая ни об общественных, ни о политических последствиях своих действий. Уголовные дела, которые возбуждаются все, как мы видим, на коленке, очень много сфальсифицированных политических дел. Я понимаю, в каких условиях происходят выборы и отдаю себе отчет в том, какие здесь есть опасности и последствия».

Марина Литвинович идет на выборы в Госдуму, прекрасно понимая, что один или несколько депутатов, представляющих отличную от власти точку зрения, погоду не сделают.

«В последние годы российский парламент принимает огромное количество законов, которые направлены против людей, их интересов, их прав. Понятно, что на сами законы сложно влиять, если ты один, но представлять интересы людей, говорить об этих интересах необходимо. Важно просто быть голосом здравого смысла в парламенте!» — считает Литвинович.

Пока трудно сказать, какое количество оппозиционных кандидатов смогут попасть в избирательные бюллетени и принять участие в выборах. Но, возможно, есть шанс, что благодаря умному голосованию, придуманному Алексеем Навальным, в будущей Госдуме окажется некоторая часть депутатов, представляющая своих избирателей.

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