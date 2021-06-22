«Голос» оценил в 9 миллионов число лишенных права избираться россиян

В России порядка 9 млн граждан страны лишены права выдвигать свои кандидатуры на выборы в органы власти. Это около 8% от общего числа избирателей в РФ. Число российских «лишенцев», пораженных в пассивном избирательном праве, оценили эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». Авторы аналитического доклада предупреждают, что вскоре еще сотни тысяч граждан могут лишиться права быть избранными из-за новых «антиэкстремистских» поправок и признания экстремистскими структур сторонников Алексея Навального.

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Перед сентябрьскими выборами в Госдуму РФ движение в защиту прав избирателей «Голос» выпустило аналитический доклад «Новые лишенцы: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году».

Авторы доклада отмечают, что он основан на информации госорганов, но точное количество граждан, которым сейчас запрещено баллотироваться на выборах, подсчитать невозможно. Цифра 9 млн «лишенцев» — или 8% от общего числа избирателей — оценочная.

Самой большой группой лишенных права избираться — порядка 6 млн человек — эксперты называют россиян, имеющих второе гражданство или иностранный вид на жительство.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» @golosinfo : За что 9 млн россиян лишили права быть избранными

https://t.co/Ffxm1HzTOc — Эхо Москвы (@EchoMskRu) June 22, 2021

Лишены права баллотироваться осужденные по более чем 417 уголовным и административным статьям. Среди них многочисленную группу составляют «осужденные по “народной” наркотической статье (ст. 228 УК РФ), которая чаще всего фигурирует среди сфабрикованных дел», — отмечается в докладе (где приведен пример дела Ивана Голунова и задержание петербургского оппозиционного депутата Максима Резника).

По статьям об «экстремизме», которые эксперты называют «политическими уголовными статьями», за последнее десятилетие осуждено 3363 человека. Но по аналогичным административным статьям только за 2020 год осуждены 4096 человек — в основном это «волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов, политические активисты». «Голос» напоминает, что еще 10 тысяч человек были в последнее время привлечены к административной ответственности за участие в несогласованных акциях (ст. 20.2 КоАП). Повторное нарушение для них также грозит лишением права избираться (как это произошло с московским депутатом Юлией Галяминой).

В докладе приведен список почти 100 оппозиционных политиков, имеющих высокий риск лишиться пассивного избирательного права. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутаты Лев Шлосберг и Максим Резник, политолог Валерий Соловей, бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, сидящий в краснодарском СИЗО.

«Можно говорить о том, что в 2021 году российское избирательное законодательство вернулось к ранним советским образцам, когда для упрочения власти большевиков использовалось поражение в правах их политических оппонентов. При этом не исключено, что в случае полного разгрома оппозиции эти нормы вновь будут отменены», — указывают эксперты «Голоса».

Возвращение к советским образцам

«Голос», напоминая об истории «лишенцев» в Советском союзе, отмечает, что «в 1961 году поражение в политических правах как дополнительная мера наказания было вовсе упразднено». В Конституции РФ 1993 года были предусмотрены лишь два основания для лишения пассивного избирательного права: признанная судом недееспособность и нахождение в местах лишения свободы по приговору суда.

«В середине 2000-х годов в России стала восстанавливаться практика лишения пассивного избирательного права. Последние волны наступления на право граждан быть избранными, как и в советское время, носят очевидно политически обусловленный характер», — подчеркивается в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос».

В докладе прослеживается поэтапное и последовательное ужесточение законов с целью ограничить избирательные права россиян. Первые два этапа ограничений избирательных прав «Голос» относит к 2006–2007 и 2012–2014 годам.

Масштабная волна ограничений пришлась на 2020 год, когда было введено около 50 (!) новых уголовных составов, по которым граждан лишают права избираться. Это, например, статьи о «публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации», «неоднократном нарушении правил организации митинга», «публичных призывах к экстремизму», а также ряд экономических, «предпринимательских» статей.

«Четвертой волной» ограничений стало принятие в мае 2021 года закона, который лишает права быть избранными граждан, которых посчитают причастными к деятельности организаций, признанных в РФ «экстремистскими». Этот закон — названный «законом против ФБК» — ставит под угрозу «несколько сот тысяч» сторонников оппозиционера Алексея Навального.

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