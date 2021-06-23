В России заявили, что открыли предупредительный огонь против британского эсминца в Черном море. В Британии это отрицают

В минобороны России в среду, 23 июня, заявили, что российские военные применили предупредительную стрельбу против британского эсминца Defender, а также «предупредительное бомбометание» с воздуха по его курсу вблизи аннексированного Крыма. Британское оборонное ведомство отрицает как нарушение российских границ, так и применение Россией предупредительного огня.

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Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender в районе крымского мыса Фиолент. Как утверждает ведомство, британский корабль вошел в территориальные воды РФ.

Как заявили в российском военном ведомстве, эсминец «не отреагировал на предупреждение» «о применении оружия в случае нарушения границы Российской Федерации». После этого, как утверждает минобороны РФ, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль сделал предупредительные выстрелы, а в 12:19 самолет Су-24 М «выполнил предупредительное бомбометание», выпустив четыре осколочно-фугасных авиабомбы ОФАБ-250 по курсу движения Defender.

«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО „Дефендер“ покинул границы территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении российского ведомства.

Минобороны России вызвало военного атташе Великобритании в Москве.

Однако в Великобритании отрицают, что подобный инцидент имел место. «Предупредительных выстрелов по кораблю Ее Величества Defender не производилось. Корабль Королевских военно-морских сил Великобритании совершает ничего не нарушающий проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в твиттере министерства обороны Великобритании.

«Мы полагаем, что россияне проводили учения по стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В эсминец Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — подчеркнули в Лондоне.

14 июня в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российский флот начал отслеживать действия эсминца «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Несколько часов назад пресс-служба минобороны Украины сообщила, что на «Дефендере» совместную тренировку провели украинские, британские и американские спецназовцы. Сообщается, что они отрабатывали абордажные действия. В конце июня-начале июля в Черном море должны состояться совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.

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