«Левада»: за пять лет удвоилась доля россиян, считающих Сталина «великим вождем»

По данным нового опроса Левада-Центра, 56% россиян так или иначе согласны с тем, что «Сталин был великим вождем». С 2016 года доля россиян, разделяющих эту точку зрения, удвоилась.

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В мае 2021 года более половины россиян (56%) заявили, что полностью или скорее согласны с тем, что «Сталин был великим вождем». Это вдвое больше, чем в 2016 году. Тогда с этим суждением соглашались 28% респондентов.

При этом доля тех, кто не считает Сталина великим вождем, за пять лет сократилась с 23% до 14%.

Левада-Центр для сравнения приводит результаты аналогичного исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в Украине в июне 2021 года. Они значительно отличаются от результатов в России. Среди украинцев 40% не согласны с тем, что «Сталин был великим вождем». Разделяют это утверждение 16% украинских респондентов.

Как подчеркивают социологи, среди россиян в последние годы значительно выросло и уважительное отношение к Сталину. В 2018 году 29% респондентов говорили, что относятся к нему «с уважением», в мае 2021 года таких было уже 45%. О своем «безразличии» к Сталину заявили 28% россиян. Среди украинцев преобладает «безразличное» отношение к Сталину (34%), «отвращение и ненависть» (17%), «неприязнь и раздражение» (16%). В России «отвращение и ненависть» к Сталину испытывают 2% респондентов, «неприязнь и раздражение» — 5%.

Глава отдела социокультурных исследований Левада-Центра Алексей Левинсон отмечает, что антисталинские настроения, которые были сильны после распада СССР и в России, и в Украине, сейчас наблюдаются только в Украине. В России «ощущается запрос на фигуру „великого вождя“ как опору в прошлом для нынешнего». «Различие и в том, что для нынешних россиян Сталин — вождь их страны, ибо в России символическое отождествление с Советским Союзом в путинскую эпоху весьма поощряется, а в Украине тенденция противоположная, и признавать Сталина „своим“ они не хотят», — комментирует результаты опросов Алексей Левинсон.

Председатель Красноярского общества «Мемориал» Алексей Бабий в интервью RFI реставрацию положительного отношения к Сталину в России объяснял недовольством людей тем, что происходит в стране. «Людям всегда кажется, что придет Сталин и накажет какого-нибудь нехорошего человека — начальника, соседа, но что его это не коснется. (...) В головах людей Сталин — это человек, который карал нерадивых начальников», — объяснят Алексей Бабий. При этом он напоминал, что, по статистике «Мемориала», подавляющее большинство репрессированных в годы сталинского террора — это не какие-то «начальники», а крестьяне.

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