Три повестки для Москвы: президент Макрон об итогах саммита ЕС и спорах о России

Хотя на прошедшем 24 – 25 июня саммите Евросоюза лидеры 27 стран отклонили франко-германское предложение возобновить встречи европейских руководителей с Владимиром Путиным, президент Франции назвал «существенным прогрессом» прошедшую в Брюсселе длительную дискуссию о стратегии отношений с Москвой. Свой оптимизм Эмманюэль Макрон объяснил на пресс-конференции после саммита ЕС.

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«У нас в этот раз были долгие дебаты о связях между Евросоюзом и Россией», — сообщил Макрон во вступительном слове на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. Обсуждение шло на основе доклада Службы внешних связей ЕС, в котором представлены возможные «рычаги воздействия» на Москву с целью «улучшения двусторонних отношений». По словам Макрона, страны ЕС договорились о «едином подходе» к этой проблеме. Но главное — о «подходе решительном/волюнтаристском и спланированном».

Президент Франции вновь напомнил о своем критическом отношении к нынешней политике ЕС на российском направлении. Эта политика до сих пор состояла лишь в «реагировании» на «провокации и агрессию» Москвы.

Макрон уточнил, что — вместе с канцлером Ангелой Меркель — предложил «задокументировать» те сферы, в которых ЕС может вести диалог с Россией. А затем составить три разные «повестки» для контактов с Москвой.

Первая — «повестка сотрудничества и совместной работы». Вторая — «повестка прояснения» ряда проблем. И наконец — «повестка разногласий». Главное, чтобы все три повестки были наконец структурированы.

Макрон признал, что долгие споры шли на саммите ЕС по вопросу о «целесообразности» встречи европейцев с Путиным (саммиты ЕС – Россия не проходят с 2014 года). По словам французского президента, этот вопрос не является для него приоритетным, поскольку у него есть возможность встретиться с Путиным на международных саммитах. Главное — «структурировать единую повестку» отношений с Москвой, повторил Макрон. Согласие европейцев в этом вопросе он назвал «существенным прогрессом».

Отвечая на вопросы журналистов, президент Франции вновь вернулся к «российской проблеме». Он признал, что дискуссия была «сложной — и это нормально», поскольку в силу «истории и географии» у ряда стран больше «напряженности» в отношениях с Москвой.

«Я рад, что мы преодолели исключительно реактивную логику (действий) в отношении России. Эта логика реагирования означает: санкции как систематический ответ на провокацию или агрессию. Такая логика действий показала свою неэффективность. Мы постоянно это видели. Мы действовали в логике: русские что-то сделали — мы должны отреагировать. Но таким образом сдерживаем ли, ограничиваем ли мы их, заставляем ли менять поведение? Нет! И все с этим согласны», — указал французский президент.

По словам Макрона, европейцам необходимо найти ответы на ключевые вопросы — как можно «противодействовать» провокациям и агрессии Кремля, как «попытаться предупредить» такое поведение, а также как «реагировать более эффективно» и добиться предсказуемости («видимости») в отношениях с РФ.

Макрон назвал «аберрацией» тот факт, что Евросоюз сейчас «более других тверд» в своей политике на российском направлении. Хотя «это наши соседи», — напомнил президент, тут же перейдя к саммиту Байдена и Путина, прошедшему в Женеве.

«Я сказал моим коллегам-европейцам за столом переговоров: он (Байден) не спросил вашего мнения. Вы смотрите на этот саммит — и это вас не шокирует. Не смешно ли мы выглядим? Мы даем другим обсуждать контроль над вооружениями на нашей земле — а сами не находимся за столом переговоров. Забавное понимание влияние и могущества! И в то же время эффективны ли мы? Нет! А могли бы быть. В сфере торговли и инвестиций мы имеем большее значение для русских, чем они для нас. Не стоит переоценивать Россию в экономическом плане. Мы ей необходимы. Но мы никогда не пытаемся по-настоящему ее сдерживать, и толкаем Россию к альтернативным стратегиям, например, к сближению с Китаем», — заявил президент Франции.

Эмманюэль Макрон настаивает на том, что итоги нынешнего саммита и «начало структурирования стратегии» отношений с Россией являются большим шагом вперед за последние два года. В этих условиях вопрос о саммите ЕС-Россия отходит на второй план, а отсутствие согласия европейцев на «скорейшую встречу» с Путины — «это вовсе не драма».

«Теперь нужно укрепить этот прогресс, продолжая стратегически обсуждать эти вопросы и определять общеевропейскую позицию по каждой теме, совместно разрабатывать сценарии — что мы решаем делать вместе с Россией по тому или иному вопросу, чего мы от нее требуем, где мы проводим наши красные линии. В этому будет состоять работа ближайших месяцев», — заявил президент Макрон, отметив, что лишь после этого саммит с Путиным мог бы быть «полезным».

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