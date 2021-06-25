Предлагали «сдать» Навального: Яшин рассказал, почему его не пустили на выборы в Мосгордуму

Политику Илье Яшину не разрешили участвовать в довыборах в действующий созыв Мосгордумы. Как сообщил сам Яшин, это произошло, в том числе, из-за того, что он поддерживает Алексея Навального.

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«Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан „лицом, причастным к экстремистской деятельности“ и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день», — сообщил Яшин в фейсбуке. Он также заявил о том, что суд не рассматривал его дело, а избирком «никаких доказательств «экстремистской деятельности» не представил.

Оппозиционер сообщил о намерении обжаловать решение в суде, хотя «иллюзий (относительно судебного решения у него) нет». «Принято политическое решение не пускать меня больше ни на какие выборы. Недавний опрос „Левады“ показал, что за меня в Москве готовы голосовать 16%, а за партию „Единая Россия“ — 15%», — заявил Яшин, подчеркнув, что еще ему «конечно, мстят за Навального».

Яшин рассказал, что весной к нему «начали заходить доброжелатели», которые объясняли, что «с Навальным вопрос решён, что всех, кто с ним связан, закатают в асфальт». «Но если прямо сейчас рассказать публично, как я в Навальном разочаровался, то всё будет нормально — и на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня поддержит. И вообще нормальная карьера, наконец, начнется: без обысков, арестов и прочих неприятностей», — рассказал Яшин.

И заявил, что не собирается принимать подобных предложений: «Я говорил им тогда и повторю публично сейчас. Мне и в голову не придет отрекаться от своих друзей и от своих взглядов. Безмозглые никак не могут понять — я не хочу встраиваться в их гнилую систему. Я хочу её поменять».

37-летний Илья Яшин, который является главой Красносельского района Москвы, в мае заявил о своем намерении принять участие в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу (они проводятся в связи со смертью депутата от КПРФ Николая Губенко в августе 2020 г.).

Довыборы по округу пройдут в Единый день голосования — 13 сентября 2021 года, одновременно с выборами в Госдуму.

При этом, как отмечало издание Polit.ru, по закону, довыборы по нему должны были пройти в течение года после того, как освободился мандат — то есть до 15 августа 2021 г. Однако Мосгордума фактически на полтора месяца «продлила полномочия» умершему депутату Губенко, оттягивая дату выборов по протестному округу, сообщало издание.

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