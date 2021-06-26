Каждый четвертый россиянин выступил за возвращение смертной казни

Дискуссии о возвращении смертной казни регулярно ведут представители российской власти, однако до уровня законов инициативы так и не дошли

Каждый четвертый россиянин поддерживает возвращение смертной казни. Об этом следует из данных опроса, проведенного «Левада-центром», признанного в России иностранным агентом. 41% жителей страны считает, что крайнюю меру наказания стоит вернуть, «как это было в начале 1990-х годов».

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Как отмечают социологи, возвращение смертной казни в России поддерживают наибольшее число людей с 2002 года. Тогда количество ее сторонников достигало 49%.

За полную отмену смертной казни выступили 17% респондентов. Сейчас в России на нее действует мораторий, введенный указом Бориса Ельцина. В последний раз смертный приговор в РФ был исполнен 2 сентября 1996 года.

Полный запрет на смертную казнь в России так и не был принят вопреки требованию Совета Европы. Российская Федерация — единственный член международной организации, который не ратифицировал соответствующий протокол к Европейской конвенции по правам человека. Уголовный кодекс России по-прежнему предусматривает смертную казнь за ряд тяжких преступлений, однако судьи не имеют право выносить подобные приговоры по решению Конституционного суда.

Последней страной Европы, где применяется смертная казнь, осталась Беларусь. Наиболее громким делом, по которому обвиняемых приговорили к крайней мере, стал процесс по теракту в минском метро в 2011 году. Тогда Верховный суд республики постановил расстрелять двух человек, признанных виновными в организации взрыва. Однако правозащитники указывали на нестыковки в материалах дела и считают, что обвиняемых лишили права на справедливый суд.

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