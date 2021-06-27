Би-би-си: секретные документы о маршруте Defender у берегов Крыма нашли на автобусной остановке

Секретные документы, в которых содержится информация о миссии британского эсминца Defender у берегов Крыма, нашли промокшими на автобусной остановке на юге Великобритании. Об этом сообщает корпорация Би-би-си, в редакцию которой поступили утерянные материалы. В них говорится, что британская армия отправила корабль к побережью аннексированного полуострова для того, чтобы выразить поддержку Украине и напомнить о том, кому принадлежит Крым.

Реклама Читать далее

Засекреченные документы о корабле обнаружили случайно в графстве Кент недалеко от Лондона, сообщает Би-би-си. Прохожий, нашедший папку и пожелавший остаться неизвестным, передал журналистам 50-страничное досье с презентациями и текстами электронных писем. В Министерстве обороны Великобритании подтвердили утерю документов и отметили, что сотрудник, оставивший на остановке документы, незамедлительно сообщил об этом начальству.

Материалы, с которыми удалось ознакомиться британским репортерам, проливают свет на инцидент в Черном море, произошедший 23 июня. В материалах говорится, что в Лондоне обсуждали два маршрута прохода эсминца: около побережья Крыма и вдалеке от полуострова. В итоге в ведомстве выбрали первый вариант, чтобы показать приверженность принципу территориальной целостности Украины.

Из опубликованных документов следует, что в Великобритании ожидали возможную «небезопасную и непрофессиональную» реакцию России на транзит через украинские территориальные воды. Военные не исключали и жестокой реакции Москвы с использованием авиации и военно-морского флота.

Как отмечает Би-би-си, в обнаруженных на улице материалах содержатся и более секретные материалы, касающиеся действий британских военных в Афганистане после окончания военной операции НАТО. Детали журналисты не сообщили, посчитав, что их раскрытие может нанести урон безопасности войск Великобритании.

Напомним, 23 июня министерство обороны России заявило, что британский военный корабль нарушил государственную границу РФ в районе Крыма. По эсминцу был открыт предупредительный огонь, а на курс движения корабля сбросили бомбы. В Лондоне заявили, что речь шла о «мирном» походе, в ходе которого Defender не подвергался обстрелу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться