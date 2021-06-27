Русофильская улыбка газеты ДИ ЦАЙТ

«Die Zeit обнажила прелестную непосредственность чекистов: сначала эта корпорация первобытных людей изнасиловала и сожрала историческую Россию — мать ее, корпорации этой, а теперь потребовала наследство убиенной и освобождение от ответственности». Воскресная колонка Гасана Гусейнова об опыте внимательного прочтения номера немецкой газеты Die Zeit, в котором Владимир Путин опубликовал статью по случаю 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз.

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Одна из не самых заметных линий культурного разрыва между Российской Федерацией и западным миром — отсутствие в первой серьезных газет на фоне богатого газетного рынка Европы, несмотря на все подвиги интернета. Как кинематограф не убил театральное искусство, так и бумажные газеты, при всей дешевизне электронных версий, остаются в цивилизованных странах в киосках, кафе и на дачных верандах. Даже отправившись в какую-нибудь балканскую глушь, достанешь в хотя бы одном табачном киоске сегодняшнюю газету: ее распечатают в ближайшем городке и привезут в твою дыру в то самое время, в какое она поступит в киоски своего родного города Гамбурга. Кстати, это же происходит и с русскими, турецкими или французскими газетами в киосках самой Германии.

Вы спросите, зачем это делается? Очень просто: каждому желающему должна быть предоставлена возможность поглубже зачерпнуть знаний и приобрести понимание того, что происходит в мире — и далеко от тебя, и рядом с тобой. А журналисты — рабочие пчелы, приносящие в улей-редакцию мед с окрестных полей. Мед этот, правда, особый. Преимущественно, что греха таить, горький и несъедобный. И вообще метафора улья и пчел не очень удачная, но у меня нет желания переписывать этот пассаж. Потому что я не уверен, что корни учения горьки, а плоды его сладки. Точнее другое: корни учения горьки, а плоды его еще горше. И вот вам доказательство.

Газета ДИ ЦАЙТ — леволиберальный немецкий еженедельник — печатает 24 июня 2021 года следующее (с. 11):

«Две недели назад российское посольство обратилось в редакцию с предложением разместить статью Владимира Путина. Повод — 80-летие нападения Германии на Советский Союз, событие, которое президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал в своей недавней речи „кампанией“, „движимой безумием тотального уничтожения“. В субботу [19 июня] в редакцию поступил сначала русский, а потом и немецкий текст статьи. Путин излагает в ней свой взгляд на недавнюю историю Европы. События 2014 года в Украине он называет „государственным переворотом“, поддержанным Европой. Пишет о „выходе“ Крыма [из состава Украины]. В противовес этому, и правительство Федеративной Республики, и весь Евросоюз говорят (как делают это и все авторы ДИ ЦАЙТ) о „нарушении международного права“ и об „аннексии“ Крыма Россией. В ближайшие дни и недели редакция ДИ ЦАЙТ опубликует статьи, представляющие иную точку зрения, чем у автора [нынешней публикации]».

Вокруг этой врезки и размещена статья Владимира Путина. Вкратце ее суть можно сформулировать так: давайте попробуем вернуться к доктрине Брежнева – Де Голля. Мы подмигнем вам, что разделяем общие с вами «цивилизационные ценности» и считаем себя частью единой Европы от Лиссабона до Владивостока, а вы подмигните нам, что не станете мешать возвращению бывших советских республик — не всех, не бойтесь! — под наш столь привычный им контроль. И не слушайтесь вы Соединенных Штатов, живите в дружбе и мире с нами — вашими природными соседями, не то всем плохо будет.

Статья занимает примерно треть газетной полосы и, как уже было сказано, у человека преимущественно сетевого могла бы вызвать впечатление единственного русского материала номера. Но газета на то и газета, что размещает свои публикации не как листовки, а в контексте недели, года, десятилетия. Так и здесь.

На странице 18 газета публикует статью чешских журналистов Ондржея Кундры (Ondřej Kundra) и Мартина Нэесхлеба (Martin Nejezchleba) о двух предполагаемых соратниках президента Путина — тех самых, которых тот, по собственным его словам, «нашел» после попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Президент Российской Федерации показал всему миру спецоперацию по снятию подозрений с торговцев спортивным питанием, посещавших Солсберецкий шпиль. Прямо из Владивостока (горячий привет генералу Де Голлю с его единым цивилизационным пространством от Лиссабона до Владивостока!) 12 сентября 2018 года президент Путин назвал Петрова и Боширова «гражданскими» лицами и дал им совет срочно «явиться к журналистам» и всё рассказать самим.

Явившиеся пред светлы очи журналистки Маргариты Симоньян Петров и Боширов назвались предпринимателями средней руки. Правда, тут же выяснилось, что были они на самом деле полковниками Мишкиным и Чепигой на задании. После разговора с Симоньян все четверо — и торговцы аминокислотами средней руки, и герои России — исчезли со всех радаров. Дело об отравлении Скрипалей 2018 года приобрело характер такой злобной авторской сатиры на Россию, что даже видавшие виды западные русофобы не смогли долго удерживать весь этот, по доброму слову Владимира Войновича, «вторичный продукт» на своих экранах и страницах.

Так и забыли бы люди о Петрове и Боширове, если бы не новые расследования, выяснившие, что те уже в 2014 засветились в Чехии, где предположительно взорвали склад с оружием, предназначавшимся, возможно, Украине. Как и четыре года спустя, Петров и Боширов оставили фирменный знак — попутно убили складских рабочих.

В статье чешских журналистов нет почти ничего, что российский читатель не знал бы из расследований и публикаций Христо Грозева, Марии Певчих или Романа Доброхотова. Да даже и вдумчивый разбор выступлений одного только президента России за минувшие годы объясняет выпукло и во всех деталях картину международного благоденствия и возрождения доктрины Брежнева – Де Голля на современном этапе в представлении российского руководства.

В конце концов, в чем достоинство современного мира по сравнению, например, со второй мировой войной? Разве не в том, что теперь все обходится гораздо меньшей кровью? Да, Российская Федерация немножко покалывает европейцев. Но ведь россияне только чуть-чуть промахиваются, когда постреливают в своих предателей или травят бывших своих агентов, которые сбежали в эти ваши демократические страны. Но это же всё их люди были. Вот они их и убивают, когда приходит час. А что вы думали? Да, какую-то случайную англичанку траванули, или вот складского рабочего Гавранека бомбанули. Чешские журналисты кончают статью вопросом сына погибшего — Ондржея Гавранека: «Разве то, что случилось с моим отцом, не может произойти в любой точке [Европы]?" Но ведь это какой-то несерьезный разговор. Всевышний свидетель! Российские власти и не собирались убивать всех. А что убивать им приходится, так это потому только, что так почти до всех лучше доходит. Да и всех убивать никак нельзя, ведь тогда некого будет пугать. Но и помешать им убить тех, кого они сочтут нужным, Европа не может и не хочет. Не забывайте, что мы с вами в одном цивилизационном пространстве. Что Россия — страна европейская! А главные свойства Европы — продажность ради комфорта и лицемерие ради спокойной старости — их в России как раз считают «норм».

«Люби Россию в непогоду!» Так назвал свое сочинение незадолго до развода России и СССР позднесоветский писатель Борис Васильев. В 1989 году Васильев имел в виду Советский Союз, а не только Российскую Федерацию. Да и американцы с англичанами называли тогда Россией весь Советский Союз — совсем так, как теперь президент Российской Федерации. Но «коротка кольчужка», и чем больше российские власти пытаются натянуть эту самую Российскую Федерацию на кусочки старого Советского Союза, тем обиднее уже историческая Россия рвется в самых неожиданных местах. Тришкин кафтан какой-то — куда бы ни влезли, везде прекращается нормальная жизнь, а усиливается безнадега и воровство — что в Приднестровье, что в Луганске и Донецке, что в Абхазии или Южной Осетии, что, в конце концов, в Крыму.

Но немецкая газета любит Россию, и даже щедро предоставляет свои страницы самым ее заметным представителям. Какой бы карикатурной ни казалась политическая физиономия ключевых агентов новейшей российской истории, хорошая газета чувствует себя обязанной «любить Россию в непогоду».

Как педагог Ушинский, ДИ ЦАЙТ обнажила прелестную непосредственность чекистов: сначала эта корпорация первобытных людей изнасиловала и сожрала историческую Россию — мать ее, корпорации этой, а теперь потребовала наследство убиенной и освобождение от ответственности, ведь дети остались сиротами.

Вот почему на предложения текущего российского президента на странице одиннадцатой, — а давайте, мол, продолжим разговор России и Европы как ни в чем не бывало, — газета ДИ ЦАЙТ и ответила статьей чешских журналистов на странице восемнадцатой. Да-да, диалог с Россией необходим, но пока что шлейф ядовитого дыма мешает даже разглядеть собеседника. Ясно одно — этот собеседник смертельно опасен для всех — своих и чужих. Вот и приходится истинным русофилам дожидаться прихода других людей вместо тех трех богатырей, что смотрят на читателя с 11-й и 18-й страниц газеты ДИ ЦАЙТ за 24 июня 2021 года.

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