Болеть или прививаться: борьба с коронавирусом еще не закончена

Российские власти бьют тревогу. Рост заболеваемости и количество смертей от нового «индийского» штамма коронавируса в России сегодня, увы, печальная реальность. В то же время страна, первой заявившая о создании эффективной вакцины от коронавируса, находится на одном из первых мест в мире по числу так называемых антипрививочников. Это объясняется не только странными экспертами, время от времени появляющимися на федеральных телеканалах, но и отсутствием какой-либо просветительской деятельности. О том, как действует вакцина и на что она влияет, что такое антитела и как появляются новые штаммы, в интервью RFI рассказала российский ученый-иммунолог, получившая докторскую степень в институте Пастера в Париже, Дарья Карташева-Эберц.

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Дарья Карташева-Эберц: На территории России сегодня доступны три вакцины — это «Спутник V», разработанная Институтом имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским центром «Вектор», и «КовиВак» производства научного центра имени Чумакова. На сегодня у нас есть некая условная градация: «Спутник» здесь на первом месте, во вторую очередь «КовиВак» и в самую последнюю очередь «ЭпиВак». Такая градация связана с тем, что только по вакцине «Спутник» опубликованы объективные научные данные о безопасности и эффективности по первой, второй и третьей фазам клинических испытаний. Причем, по третьей фазе опубликованы предварительные данные. Но это единственная вакцина, результаты по которой были опубликованы в мировом рецензируемом научном журнале Lancet.

Кроме того, «Спутником» свое население прививает Аргентина, и в журнале Medicina уже опубликована статья о безопасности применения этой вакцины в стране по результатам данных за первые месяцы вакцинации. Эти данные могут считаться наиболее объективными, поскольку совершенно не зависят от наших ученых, и журнал не имеет материальных отношений с производителем, кроме как официальных, контрактных. Кроме того, если вакцина не работает, ее просто заменят другой, разорвав контракты. То есть по «Спутнику» у нас есть хоть какие-то объективные данные, опубликованные в научной международной литературе, которые прошли рецензионный научный комитет до публикации.

RFI: Что это значит?

Группа ученых прочла статьи, посмотрела все данные, таблицы, в том числе так называемые сырые данные посмотрела, есть ли ошибки, — и дала добро на публикацию. После публикации в журнале Lancet статей о «Спутнике» другие мировые команды отправили в журнал свои комментарии. На все комментарии наши ученые-разработчики отправили официальные ответы, которые также были опубликованы. После этого редактор Lancet подвел итог: ответы на все вопросы даны и дискуссия завершена. Это нормальная обычная практика.

Ни по «ЭпиВаку», ни по «КовиВаку» нет никаких данных, опубликованных в независимых мировых научных журналах. По «ЭпиВаку» есть лишь одна статья в журнале «Инфекция и иммунитет». Но проблема в том, что этот журнал находится под покровительством «Вектора», и сама публикация вызывает множество вопросов и сомнений — имеются прямые ошибки в тексте, как будто ни авторы, ни рецензенты целиком статью не читали. Что касается «КовиВака», тут сами производители говорят, что «никаких данных об эффективности вакцины на данный момент у нас нет».

Третья фаза «КовиВака» началась только 2 июня этого года, то есть меньше месяца назад, при этом она выпущена в гражданский оборот. Важно сказать, что у «КовиВака» в третьей фазе исследования не будет группы плацебо, потому что есть уже другие вакцины. В соответствии с международным кодексом это считается неэтичным: группа плацебо будет находиться под ударом заражения коронавирусом и смерти от него при наличии уже действующей в мире вакцины, что недопустимо и негуманно. Проведение исследования, при котором какая-то из групп может оказаться под ударом реальной опасности, невозможно.

Представитель разработчиков «КовиВака» в недавнем интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что у их вакцины есть сходство с китайской вакциной.

Да, абсолютно верно. Поскольку у нас нет опубликованных данных по «КовиВаку», то можно посмотреть на эффективность китайской вакцины Sinovac, которую признала ВОЗ, и, соответственно, у них есть опубликованные статьи. Что мы там видим? Эффективность Sinovac составляет порядка 50%, то есть только 50 процентов выработают защиту, которая будет способна предотвратить развитие инфекции. Остальные 50 процентов будут привиты и заболеют. Единственное, что можно сказать, основываясь на публикациях и анализе, они не заболеют слишком сильно, чтобы попасть в реанимацию, но они могут заболеть достаточно сильно, чтобы попасть в больницу. Эта вакцина априори из-за своей конструкции слабее, чем мРНК-вакцины Pfizer и Moderna или векторные вакцины AstraZeneca и «Спутник».

«Спутник» и AstraZeneca похожи между собой?

У них одна конструкция — принцип действия. Но у AstraZeneca используется аденовирус шимпанзе, а в российской вакцине — человеческий аденовирус, который вызывает ОРВИ, двух типов — 26 и 5. Принцип действия один и тот же, но мы видим различия в эффективности из-за использования разных векторных платформ. Заявленная эффективность AstraZeneca — 70,4% против симптоматической инфекции SARS-CoV-2, у «Спутника» — около 90% . Интересно будет посмотреть на результаты после того, как мы проанализируем применение этих вакцин непосредственно «в полях».

Можно ли сказать, что разным людям подходят разные вакцины? Кому-то Pfizer, кому-то — АstraZeneca, кому-то — «Спутник»?

Тут нет однозначного ответа, потому что все эти вакцины разной степени силы. Например, у человека, который страдает каким-то хроническим заболеванием, или у человека пожилого возраста иммунная система требует гораздо большей стимуляции, нежели иммунная система молодого человека. Соответственно, лучше пожилого человека прививать той вакциной, которая сильнее простимулирует его «уставшую» иммунную систему. Вакцина «Спутник» более сильная, чем «КовиВак». Мы уже говорили о сходстве последней с Sinovac, и тут важно понимать, что китайская вакцина исследовалась только на популяции молодых людей. Они не проводили исследования на пожилых. Эффективность порядка 50 процентов у молодых людей означает, что у пожилых она будет еще ниже, у них иммунитет слабее, им нужно больше стимуляций.

В самом начале пандемии говорили, что ковид наиболее опасен для пожилых людей. И именно поэтому во многих странах их прививали в первую очередь. За год коронавирус «помолодел», и уже есть случаи заболевания у детей. Причем не у всех болезнь протекает в легкой форме.

Действительно, сейчас дети болеют намного больше и сильнее. Это сила мутации и естественного отбора, отбора тех штаммов, которые наиболее живучи и продуктивны для вируса. Есть опасения, что последующие мутации будут снижать возраст, не хотелось бы, чтобы вся пандемия перешла на детей.

В чем отличие иммунитета, приобретенного после заболевания и приобретенного после прививки?

Разница в том, что, во-первых, у коронавируса множество белков, а в прививке у нас маленький кусочек одного белка. Мы выбрали самый-самый важный белок из коронавируса, на который иммунная система реагирует наибольшим количеством антител и лимфоидными клетками. И эти антитела нейтрализуют вирус. Соответственно, когда мы вводим вакцину, ответ иммунной системы сконцентрирован на выработке конкретных антител и на выработке специфического клеточного иммунитета, который будет реагировать конкретно на этот антиген, и отложит себе в картотеку память на этот антиген.

Концентрация выработанных защитных факторов после вакцинации очень высокая и качественная, потому что иммунная система ни на что не распыляется, она четко сосредоточена на задании, которое мы ей дали. Когда у вас естественная болезнь, весь вирус целиком попадает в ваш организм. Помимо того, что он способен выключать и включать иммунные механизмы как ему хочется, препятствуя эффективной работе иммунной системы, антитела вырабатываются ко множеству белков, но не все из этих антител хороши для нас.

Есть антитела, которые могут прикрепляться к нашему вирусу и якобы должны дальше запустить реакцию уничтожения вируса, но этого не происходит, так как антитела дефектные, слабой эффективности и активности. Так нередко бывает во время болезни. Далее комплекс антиген-слабое антитело прикрепляется к стенке сосуда, например, и начинается что-то типа воспалительного процесса, что выливается в какой-нибудь васкулит или еще что-то подобное. Собственно говоря, осложнения после вирусной инфекции, в том числе следствие отложения таких вот иммунных бутербродиков в тканях, это имеет место быть.

Создателями «Спутника» сейчас подана статья в журнал, она будет опубликована в ближайшие месяцы, но пока об этом можно говорить только со слов разработчиков: ученые смотрели силу иммунного ответа Т-лимфоцитов, то есть клеточный иммунитет после вакцины и после инфекции. И активность клеточного иммунитета после вакцины значимо выше, чем после инфекции. Это опять же связано с тем, что иммунная система сосредоточена на выработке определенного иммунного ответа конкретному белку. Она спокойно занимается своим делом, тогда как во время болезни она параллельно должна делать еще кучу других дел, чтобы обуздать вирус.

Вокруг вакцинации существует множество опасений. Уже не говоря о тромбозах, которые якобы были после прививок AstraZeneca, люди опасаются делать прививки во время беременности. Более того, есть боязнь, связанная с возможным бесплодием в будущем.

Что касается мифа о бесплодии. Это просто доктора решили словить минуту славы. В чем там суть? 1 декабря доктора Водарг и Йедон подали петицию в Европейское агентство по лекарственным средствам, в которой потребовали убрать мРНК-вакцины, потому что они якобы ведут к бесплодию. Речь только об мРНК-вакцинах! В России их нет, но миф прижился. Как только петиция была подана, тут же по всему миру пошли кликбейтные заголовки, и люди начали сходить с ума. Это была стопроцентная манипуляция и игра на страхе женщин, потому что женщина очень уязвима, когда она беременна или планирует беременность.

Что же на самом деле? Это абсолютный миф, не подкрепленный никакими экспериментальными работами. Просто два доктора сидели на кухне, покумекали и подумали: «А давай-ка напишем нашу идею в EMА (Европейское агентство по лекарственным средствам). Мало ли, может быть, мы правы, и они прислушаются». Я просто знаю, как такие вещи происходят.

В чем суть? Они утверждали, что белок спайк, который во всех вакцинах доминантный, каким-то своим одним маленьким фрагментом повторяет белок плаценты — так называемый синцитин-1. И они посчитали, что, когда вакцину введут человеку, антитела выработаются к этому белку спайку и, соответственно, начнут параллельно уничтожать белок в плаценте, потому что они якобы похожи каким-то своим фрагментом.

Тут мне хочется задать вопрос — если у вас и у меня в номере паспорта есть цифра 8, значит ли это, что я и вы — один и тот же человек? Если одно и то же слово есть в «Войне и мире» и в «Евгении Онегине», будет ли это означать, что оба произведения написаны одним автором? Нет, не будет. Здесь абсолютно то же самое. Белок спайк и белок синцитин-1 — абсолютно разные белки, и никаких перекрестных реакций между ними нет — они слишком разные. Этот миф о бесплодии высосан из пальца!

Сейчас с бешеной скоростью распространяется индийский штамм. И не только в России. Безумное количество зараженных, причем заболевшие есть и среди тех, кто уже вакцинировался. В чем здесь дело?

Цель вируса — максимально размножить свою популяцию в людях, в живых организмах; он будет размножаться до бесконечности. Цель вируса — не убить людей, а подчинить их себе. В самый первый момент, когда вирус только начинает активничать в популяции людей, он не должен мутировать, ему невыгодно это делать, потому что он и так спокойно проникает во все организмы, размножается и не встречает никаких препятствий. Затем население осознает: «О, у нас эпидемия! Надо принимать меры!» Мы начинаем надевать маски, тщательнее мыть руки, закрываться в локдауны, принимать какие-то противовирусные лекарства. Мы начинаем вакцинировать людей, но медленно, потому что вакцины как всегда нет, приверженность к вакцинации низкая и так далее. Все это очень медленно происходит.

Что делает вирус? Он не дурак. Он понимает: «Ага, пошли меры! Значит, мне уже нужно не один ген выключить, чтобы избежать убийства иммунной системой, а пять». Происходят мутации. Грубо говоря, естественный отбор начинает давить сильнее на вирус, и он выдвигает на поверхность самые агрессивные штаммы. Вот у нас пять штамов — «альфа», «бета», «гамма», «эпсилон» и «дельта» (британский, южноафриканский, бразильский, американский и индийский). Об этом прекрасно пишет врач-инфекционист Дарья Паниева в своем инстаграмм-блоге @_infodoc_ — очень рекомендую к прочтению.

Если предыдущие штаммы немножко усложняли нам жизнь, но не сильно, то индийский штамм — это большое давление на отбор, который вытолкнул его на поверхность. И у него усилена передача, то есть он гораздо быстрее передается, произошло увеличение тяжести патологии и снижение нейтрализации. Что это значит? Для того чтобы уничтожить «дельта»-штамм, в крови нужно иметь больше готовых антител, нежели для других предыдущих штаммов. Фактически эффективность всех вакцин к «дельта»-штамму снижена. Но, по предварительным данным, высокий уровень антител в крови у человека на момент контакта с вирусом может компенсировать это снижение эффективности вакцин. Речь идет о том, что для того, чтобы организм справился с «дельта»-штаммом, человек должен либо недавно переболеть, либо иметь свежую вакцинацию, то есть у недавно вакцинированного очень много антител в крови, они еще не изжили себя. По мере того, как проходят месяцы после вакцинации, титр антител падает. Это нормальный процесс, потому что большинство антител имеет время жизни в среднем 3–6 месяцев.

Что нас защищает и ради чего мы делаем вакцинацию — это клетки памяти В- и Т-лимфоцитов. Они и произведут тот необходимый залп нужных клеток, но даже при повторном контакте на это нужно 24–48 часов, а вирусу, точнее индийскому штамму, — нет, он работает мгновенно.

Антитела — это наша защита, пока вирус не инфицировал клетку, они препятствуют его проникновению в клетку. Клеточный иммунитет же атакует уже инфицированные клетки. То есть эти две глыбы иммунного ответа работают на разных уровнях. Так вот, чтобы не произошло внедрение «дельта»-штамма в клетки, нам нужно иметь в крови много уже готовых антител, чтобы иммунная система имела чем защищаться от такого агрессора, как индийский штамм, пока генерирует свой иммунный ответ по памяти за 24–48 часов, пока собирает армию против него.

Уменьшается ли эффективность вакцины в связи с появлением новых штаммов?

Опять же со слов разработчиков, эти данные еще не опубликованы, эффективность «Спутника» была 91%, а к «дельта»-штамму стала порядка 70–80%. Для того чтобы все это работало, человеку нужно иметь готовые специфичные антитела к коронавирусу в крови в достаточном количестве. Непривитому и неболевшему человеку нужно 10 дней на наработку антител, причем они еще будут не максимального качества, а привитому 24–48 часов.

Значит требуется ревакцинация? Тогда возникает вопрос: все ли вакцины годятся для нее?

Это спорный вопрос. Сейчас на него нет ответа. Можно ответить только по «Спутнику», потому что они изучали этот момент. «Спутник Лайт» прекрасно ревакцинирует особенно переболевших, то есть переболевшим не нужно делать «Спутник» обычный, им достаточно одной дозы «Спутника Лайт», и у них антитела тут же поднимутся, это как бустер для иммунной системы.

А если человек привился «Спутником V», а потом хочет привиться, допустим, Pfizer?

Если он полностью привился «Спутником», а потом прошло какое-то время, то можно привиться Pfizer, правда, пока окончательных данных по такой схеме и ее эффективности у нас нет. Но что не рекомендуется — это делать первую дозу «Спутником», а вторую дозу — Pfizer. Потому что вакцины разные, и не нужно смешивать в одном прививочном событии две разные вакцины, пока не прошли исследования на этот счет. Либо вы вакцинируетесь «Спутником» первую и вторую дозу, либо делаете обе дозы Pfizer. А вот после того, как завершен первый цикл вакцинации, дальше можно использовать другие вакцины. В этом нет никаких ограничений. Опять же я все это говорю на момент нашего с вами разговора, если появятся новые работы такого рода, рекомендации могут измениться.

Единственное опасение сейчас — вакцина «ЭпиВак». По ней нет никаких адекватных исследований и публикаций хотя бы по безопасности первых фаз, и это смущает. Суть в том, что, когда человек вакцинируется любой вакциной, психологически он думает, что защищен, у него есть антитела, и он может снять маску, он снижает свою настороженность по соблюдению мер индивидуальной защиты. Он же уверен, что вакцинирован. А на самом-то деле — нет, потому что есть случаи, когда после «ЭпиВака» человек не получает защиту или она на низком уровне. Происходит ужасная ситуация, люди обмануты. И если желают привиться другой вакциной, в этом случае можно, сделав одну дозу «ЭпиВака», практически сразу начать вакцинацию «Спутником» или «КовиВак», несмотря на то, что по нему тоже нет данных, но его конструкция классическая, а потому результаты эффективности более предсказуемы.

Вокруг «КовиВака» какой-то странный ажиотаж…

Молодцы чумаковские ребята! Это такой манипулятивный прием, когда ты на ушко кому-то говоришь: «Мне разработчик сказал, что нужно колоть вот эту вакцину, но ее пока не выпускают, ее попридержат. Она будет только для самых-самых, но ты никому не говори». Это лучшая реклама!

И ровно обратная ситуация со «Спутником». Разработчики вакцины сработали хорошо, а те люди, которые ее продвигали, свою работу завалили…

У нас в принципе маркетинговая стратегия в России по любому вопросу на плохом уровне, неважно — вакцина это или кусок мяса. Огромное количество проблем в медицинской науке в том числе из-за того, что в России нет медицинской журналистики вообще. И объективную информацию черпать неоткуда. К сожалению, сегодня сложно найти ресурсы с понятной своевременной информацией по вакцинации или с расшифровкой той лавины научных данных, что на нас сыпется.

Потому я приведу несколько важных источников, где вы можете для себя прояснить некоторые моменты:

это, конечно, блог о вакцинах Антонины Обласовой, @ninavaccina;

блог ученого Анны Костиковой, @anna_m_kostikova;

и блог французского реаниматолога Айка Варданяна @doc.03, он руководитель отделения реанимации в одной из французских больниц, из кризисной ситуации с ковидом Варданян вышел с наилучшими показателями.

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