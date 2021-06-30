Гватемала попросила Россию вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»

Власти Гватемалы потребовали у России вернуть аванс за недоставленные партии вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в министерстве здравоохранения страны. По данным гватемальского ведомства, Москва обещала поставить 16 миллионов доз препарата, а отправила только 150 тысяч.

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Как рассказала министр здравоохранения страны Амелия Флорес на пресс-конференции, Гватемала заплатила Российскому фонду прямых инвестиций, занимающемуся распространением вакцины, около шести миллиардов рублей (614,5 млн гватемальских кетцалей). 5,8 млрд из них теперь требуют вернуть, или же поставить вакцину в течение 20 дней.

5 мая Россия поставила в Гватемалу первую партию препарата «Спутник V», которую торжественно встретили в аэропорту. Как сообщается на сайте МИД России, представители местного минздрава произнесли «особые слова благодарности» в адрес РФПИ, а Временная поверенная в делах России в Гватемале назвала доставку вакцины перед празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне «особенно символичной». «Мы победили тогда, мы вместе справимся и сейчас», — заявила дипломат Лариса Плачинда.

Ранее власти Гватемалы уже поднимали вопрос доставки вакцины. Глава МИД страны Педро Броло отмечал, что говорил об этом во время своей поездки в Россию, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

В РФПИ журналистам РИА Новости заявили, что самолет с дозами «Спутник V» прибудет в Гватемалу на этой неделе, а еще один борт — в начале следующей. Чем вызвана задержка, в фонде не уточнили.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила государственную регистрацию одной из первых в мире. При низких темпах вакцинации в России Кремль активно продвигал ее в других странах, в том числе в Южной Америке и в Индии. Сообщалось, что вакцину начали использовать в Венгрии без разрешения единого европейского регулятора. На всей территории ЕС «Спутник V» пока не одобрили, агентство EMA продолжает процедуру регистрации, но не сообщило о своем решении.

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