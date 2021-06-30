Контекст, «фирменный стеб» и «прискорбный результат»: прямая линия Путина в комментариях политологов

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась более трех с половиной часов. Вместе с российским президентом в студии были лишь две ведущие федеральных российских телеканалов — это объясняется продолжающейся эпидемией и продолжающимся ростом заболевших и умерших в России от COVID-19. Собственно, большая часть вопросов касалась именно этой темы. Путинское телешоу – 2021 RFI прокомментировали политологи Алексей Макаркин и Дмитрий Орешкин.

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Первые прямые линии Владимира Путина в начале двухтысячных годов проходили в декабре и представляли собой обращения граждан к Путину как к Деду Морозу. Дети просили елку к Новому году, а старики — починить крышу и провести газ. Нынешняя прямая линия проходила летом, поэтому обошлась без просьб о елках, но жалобы на цены, пенсии и другие насущные проблемы остались.

Заместитель директора «Центра политических технологий» политолог Алексей Макаркин в интервью RFI сказал, что важно понимать фон, на котором происходило общение Владимира Путина с народом.

«Это была Прямая линия в условиях пандемии, поэтому, соответственно, много было вопросов на эту тему. Главные — вакцинироваться или не вакцинироваться, обязательно или необязательно. Кроме того, эта Прямая линия проходила в условиях изменившейся обстановки на международной арене, когда холодная война, очевидно, продолжается, но есть попытка прочертить „красные линии“ — что допустимо, а что нет. Это тоже наложило свой отпечаток. Есть еще и третий фактор — в России началась выборная кампания, в сентябре состоятся парламентские выборы и люди хотят что-то получить к этим выборам, поэтому обращаются к президенту, чтобы их услышали и помогли. Много вопросов, адресованных Путину, касаются компетенции губернаторов, мэров, но у нас в стране такой подход, что если не обратишься к президенту, никакой правды не добьешься. Исполнительная власть на местах не может творить чудеса. Есть бюджет, в рамках которого чиновники пытаются действовать. Я не думаю, что губернаторы или мэры глупые, просто у них с финансированием дела обстоят не очень хорошо, а сейчас это усугубляется пандемией — все финансовые потоки переброшены на борьбу с ковидом», — говорит Макаркин.

Владимир Васильков из Омска позвонил на прямую линию и рассказал президенту, что его лишили звания Ветерана труда. Путин сказал, что решение омских властей абсолютно необоснованное, и областной Следственный комитет уже начал проверку по обращению местного жителя.

По мнению Алексея Макаркина, упование на первое лицо государства появилось не сегодня, и такая схема работает в России не десятилетия, а века. «Это российское правило, которое восходит еще к царю-батюшке. За каждым делом нужно идти к нему. Есть плохие бояре, распорядители, чиновники. А царь хороший. Он поможет — из администрации президента позвонят местным начальникам, чтобы быстрее решили проблему», — отмечает политолог.

Общероссийская книга жалоб

Прямые линии Владимира Путина уже не впервые демонстрируют неспособность выстроенной президентом вертикали власти решать проблемы граждан, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.

«Это была общероссийская книга жалоб, что, конечно, признак неправильной организации политического и экономического менеджмента в стране, — сказал Орешкин RFI. — Потому что не может президент решать проблему текущей в школе крыши, не может президент заниматься проблемой водоснабжения города Пскова или качества питьевой воды где-то в южных регионах, не может и не должен президент решать проблемы подведения газа к домовладениям, о чем он рассказывал очень долго. Это все задачи для регионального менеджмента, который, очевидно, с ними не справляется. Путин почти ничего не сказал об общих проблемах, о том, что он собирается делать, какие у страны перспективы. Он отвечал на письма трудящихся, как это называлось в советские времена. И это довольно прискорбный результат, с моей точки зрения», — подчеркнул Орешкин.

Зато российский президент рассказал о своих пристрастиях в области литературы и искусства.

«Я не думаю, что Путин всерьез является каким-то инфлюенсером в области культуры и искусства, — говорит Дмитрий Орешкин. — Он назвал то, что назвал бы любой другой, ну, вместо Толстого можно было бы назвать Пушкина, вместо Чайковского можно было назвать Мусоргского, но „Колобок“ — это, конечно, фирменный путинский стеб, хотя с некоторой философской подкладкой: „Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел“. Проблема только в лисице, от которой Колобку уйти не удалось. Но он же и объяснил, что важно не поддаваться на лесть, а еще лучше угостить лисицу, скажем, „Новичком“, чтобы она не раскачивала лодку. Это вполне отработанный стиль Путина. Ну, кто может что-то возразить против Льва Толстого или Первого концерта Чайковского?! Хорошо, что он знает, что существует такой Первый концерт для фортепиано с оркестром».

Проблема не в «Спутнике»

Нынешняя Прямая линия, наконец, внесла ясность в вопрос, прививался ли Путин и какой вакциной. Впрочем, президент не стал агитировать за всеобщее вакцинирование, вероятно, учитывая то, что антипрививочников в России сегодня довольно много, и лучше их не дразнить перед выборами.

Дмитрий Орешкин считает, что часть своего электората Путин все же смог убедить хотя бы в безопасности вакцины.

«Я думаю, что тех людей, для которых Путин является авторитетом, а у нас их, согласно данным Левада центра, 65%, президент убедил. Но, мне кажется, с точки зрения пиара гораздо правильнее было бы сделать это признание намного раньше, когда он прививался, и показать это по телевизору, чтобы все поняли — президент действительно прививается. Конечно, это серьезный удар по конкурентам „Спутника“. Но те, кто верил в байки о чипировании, поняли, что Путин вряд ли себе позволил бы вводить чип».

Владимир Путин, конечно, не преминул упомянуть зарубежные вакцины, усомнившись в их надежности. Впрочем, поскольку в России нет ни Pfizer, ни Moderna, ни AstraZeneca, это высказывание президента вряд ли на кого-то повлияет.

По мнению Дмитрия Орешкина, главная проблема не в самой вакцине «Спутник», а в недоверии к власти, которое граждане переносят на вакцину.

«Здесь смыкаются и те, кто в течение года слушал Михалкова и Кургиняна, вещавших о том, что американцы хотят чипировать россиян, и те, кто считает это чипированием со стороны российских спецслужб. Противоположности сходятся в недоверии к власти. Мне кажется, основная проблема — что люди не доверяют власти, особенно когда это касается их лично и того, что им колют», — отмечает Орешкин.

Эксперты сходятся во мнении, что Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 года не стала сенсационной. Предстоящие парламентские выборы напрямую не касаются Путина, а до президентских выборов в России еще три года.

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