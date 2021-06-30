Украина, вакцина, «Колобок»: о чем Путин рассказал на «Прямой линии»

Президент России в среду, 30 июня, провел традиционную «Прямую линию с Владимиром Путиным». В течение 3 часов 42 минут он отвечал на вопросы россиян, записанные заранее и заданные ему в прямом эфире. Острых внутриполитических вопросов, как и ожидалось, Путину не задали: вместо этого политик рассказал об отношении к властям Украины, вакцине «Спутник V» и сказке «Колобок».

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В 2021 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась чуть меньше, чем обычно. Рекорд президент поставил в 2018 году, когда отвечал на вопросы 4 часа 20 минут. В этот раз Путин успел ответить на 70 вопросов, отобранных для него организаторами.

В ходе общения со специально отобранными для «Прямой линии» гражданами Путин прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса, введенную в ряде регионов России. Он подчеркнул, что не поддерживает подобное решение на национальном уровне, однако власти регионов имеют право сделать прививку от коронавируса обязательной.

Владимир Путин впервые раскрыл информацию о том, какой именно вакциной он привился. По словам президента, ему вкололи препарат «Спутник V» — самый используемый в России. Ранее же Путин не раскрывал эту информацию, так как его об этом «попросили», чтобы избежать конкуренции между вакцинами.

В отличие от других общественных лидеров, в том числе президента США Джо Байдена, Владимир Путин не стал прививаться от COVID-19 публично. «Если б делали прививки не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать им?» — объяснил свой выбор политик.

По данным Путина, в среднем после прививки от коронавируса заболевает каждый десятый. Вакцина не несет опасности для жизни в отличие от самого вируса, сказал он в ходе «Прямой линии».

Об Украине и США: «приперлись к нашим границам»

Владимир Путин ожидаемо прокомментировал самый громкий дипломатический инцидент последних недель — проход британского эсминца Defender около берега аннексированного Россией Крыма. Как сообщала Би-би-си со ссылкой на секретные документы, так в Великобритании выразили поддержку территориальной целостности Украины.

По мнению президента, во время инцидента мир «не стоял на пороге Третьей мировой». Проход Defender он назвал «провокацией», целью которой было выяснение принципов работы российских вооруженных сил. «Смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», — приводит «Коммерсантъ» слова Путина.

Владимир Путин уверен, что НАТО проводит «военное освоение Украины», которое затрагивает «жизненные интересы России». Украинский президент Владимир Зеленский отдал страну на «внешнее управление», а ключевые вопросы о ее жизни решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже, заявил российский политик. «Зачем (в этом случае) встречаться с Зеленским», — сказал Путин.

Раскритиковав политику властей Украины, президент пообещал организовать новые поставки вакцин от COVID-19 в самопровозглашенные непризнанные «республики», находящиеся на востоке Украины.

Путин раскритиковал чиновников и рассказал о влиянии «Колобка»

Большая же часть вопросов, заданных Путину, касалась не внешней политики, а проблем ЖКХ и социальных выплат. Во время телешоу местные власти практически мгновенно реагировали на обращения: к примеру, проверка о состоянии дорог в Красноярском крае началась сразу после жалобы жительницы региона.

Чиновникам, которые «занимают высокое положение», Владимир Путин рекомендовал перечитать «Колобка». По словам президента, именно это произведение наряду с «Войной и миром» и Первым концертом Чайковского для фортепиано произвело на него наибольшее впечатление.

«Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — приводит РИА Новости слова президента.

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