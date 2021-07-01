Путин подписал законы об усилении контроля над зарубежными IT-компаниями и историей Второй мировой войны

1 июля Путин подписал закон, который ограничивает публичную дискуссию об истории Второй мировой войны/

1 июля российский президент Владимир Путин подписал закон, который с 2022 года обяжет крупные зарубежные интернет-ресурсы открывать представительства, филиалы или учреждать юрлицо в РФ. Так называемый закон о «приземлении» IT-гигантов, по замыслу властей РФ, должен упростить и усилить контроль над ведущими мировыми интернет-площадками. Также 1 июля Путин подписал закон, который ограничивает публичную дискуссию об истории Второй мировой войны — вводит запрет на отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии, а также запрет на отрицание «решающей роли советского народа в победе над фашизмом» и «гуманитарной миссии» Красной армии при освобождении стран Европы.

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Закон о «приземлении» крупных зарубежных IT-компаний обяжет владельцев интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает в России 500 тысяч пользователей, с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридическое лицо в РФ.

Российские филиалы этих компаний будут нести ответственность за возможные нарушения ресурсами законов РФ и взаимодействовать с российскими госорганами. Они должны будут также создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя на портале «электронную форму для направления обращений российских граждан». Отказ соблюдать требования закона будет караться целой серией мер принуждения: от маркировки выдачи в поисковиках (сообщение о «неисполнении законодательства» ресурсом) — до запрета в России их рекламы, проведения платежей, поисковой выдачи, сбора персональных данных пользователей. В качестве наказания предусмотрена также частичная или полная блокировка ресурса.

Предварительный перечень интернет-компаний, которые подпадут под действие закона, включает около 20 платформ: это соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис Gmail, поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая группой депутатов думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Он был подготовлен по поручению Владимира Путина.

Авторы закона называли его инструментом принуждения зарубежных интернет-ресурсов к удалению контента, который власти РФ посчитают незаконным. Помимо контента, относящегося к терроризму, наркотикам, порнографии, склонению к суициду, речь может идти о материалах оппозиции или критиков действующей власти. С помощью нового закона власти РФ намерены также бороться против ограничений, налагаемых зарубежными интернет-ресурсами на некоторые материалы российских государственных СМИ.

История только в рамках закона

1 июля Путин подписал рекомендованные им самим поправки к закону «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Отныне запрещено публичное отождествление целей, решений и действий СССР и нацистской Германии (а также европейских стран «оси») во Второй мировой войне. Запрет касается целей, решений и действий руководства страны, военного командования и военнослужащих.

Запрещается также публичное «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Запреты касаются публичных выступлений, «публично демонстрирующихся произведений», СМИ и интернета.

Подписал президент РФ 1 июля также поправки, расширяющие перечень запрещенной к публичной демонстрации «нацистской атрибутики или символики». В этот список добавлены «изображения руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала» (это в частности партия НСДАП и СС, фашистская партия Италии), а также «выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших» с ними (перечень этих последних организаций в законе отсутствует).

Изображения указанных руководителей отныне подпадают под определение материалов, демонстрация которых наказывается по статье 20.3 КоАП (нацистская атрибутика и символика, атрибутика и символика экстремистских организаций и «иная» запрещенная в РФ атрибутика и символика).

Наказание по статье для физических лиц — штраф до 2000 рублей или арест до 15 суток. Для должностных лиц — штраф до 4000 руб, для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей штрафа.

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