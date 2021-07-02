В России четвертый день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

В России четвертый день подряд фиксируют растущую и рекордную смертность от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба по борьбе с эпидемией на 2 июля, от COVID-19 за прошедшие сутки скончались 679 человек. За 24 часа также выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусом.

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В пятницу, 2 июля, оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что за минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 679 человек. Это новый трагический антирекорд по числу умерших за все время пандемии. В четверг оперштаб сообщал о 672 умерших, в среду — о 669, во вторник — о 652-х скончавшихся от ковида.

Наиболее высокие показатели смертности вновь зафиксированы в Москве (112) и Санкт-Петербурге (101). По статистике оперштаба общее число жертв коронавирусной инфекции в России за время эпидемии достигло 136 565.

Согласно уточненным на конец апреля данным Росстата, общее число умерших россиян, у которых был диагностирован COVID-19, с начала пандемии достигло 270 352. (В своей статистике Росстат учитывает коронавирусную инфекцию как основную причину смерти, но также как сопутствующее, повлиявшее или не повлиявшее на летальный исход).

2 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 10 регионах России (а также замедлении роста показателей в более чем половине регионов). По данным на пятницу, в Москве суточный прирост заболевших составил 6893 человека. В Московской области зафиксировано 2488 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 1671. По словам Поповой, заболеваемость COVID-19 в Москве в 3 раза выше показателей по стране.

В Москве заместитель мэра по вопросам социальной политики Анастасия Ракова сообщила 2 июля о поддержании резерва больничных коек для пациентов с инфекционными заболеваниями. По словам чиновницы, летом этого года задействовано свыше 22,5 тысяч инфекционных коек в 31 стационаре столицы. В начале эпидемии, весной 2020 года, для госпитализации пациентов с ковидом было задействовано более 26 тысяч коек в 66 больницах Москвы.

Анастасия Ракова также сообщила, что в Москве как минимум одну прививку от ковид получили 2,6 млн человек из 12,5 млн населения. France-Presse напоминает, что в России от коронавируса вакцинировано всего 16% населения.

Всего в России за весь период пандемии оперштаб зарегистрировал более 5,5 миллионов выявленных случаев коронавирусной инфекции.

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