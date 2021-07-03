В России пятый день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве и Московской области.

В России за последние сутки, только по официальным данным, от последствий COVID-19 скончались 697 пациентов. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это очередной зарегистрированный суточный максимум с начала эпидемии в России.

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Накануне в России было зарегистрировано 679 смертей, вызванных COVID-19. Всего, по данным Оперативного штаба, жертвами пандемии коронавируса в России стали 137 262 человека. По данным Росстата, уже на начало мая 2021 года, число жертв COVID-19 в России составило 270 352 человека. При этом избыточная смертность в России к маю 2021 года превысила уже 431 тысячу человек.

За последние сутки в России выявили 24 439 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 16 января. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (7446) и Московской области (2596), а также в Санкт-Петербурге (2596).

Резкий рост числа новых случаев заражений в России начался в начале июня. По данным властей, у большинства заболевших выявили штамм «Дальта» — так называемый «индийский» штамм SARS-Cov 2. В нескольких регионах России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и ограничили доступ в общественные места для не привитых.

Из-за начавшейся в России третьей волны пандемии, ряд европейских стран, в частности Франция, Германия и Чехия, закрыли границы с Россией. При этом Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Кипром, Болгарией, Италией и другими странами.

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