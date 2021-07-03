Макрон и Путин обсудили по телефону Украину, Ливию и Нагорный Карабах

Последний раз президенты России и Франции встречались в августе 2019 года в форте Брегансон на юге Франции

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры в пятницу вечером, 2 июля. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, президенты обсудили ситуацию в Украине и в Ливии. В Кремле добавили, что речь также шла о Нагорном Карабахе, Путин также рассказал Макрону о своей встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве.

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Как подчеркивает пресс-служба Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин говорили о необходимости «продолжать структурный диалог о стратегической стабильности на европейском континенте». Французский лидер напомнил о желании установить более доверительные отношения между Евросоюзом и Россией.

Относительно ситуации в Украине Эмманюэль Макрон напомнил о важности «Нормандского формата», в котором Франция и Германия играют роль посредников, чтобы помочь России и Украине найти выход из конфликта. По поводу Ливии французский лидер призвал Россию, «как и другие заинтересованные стороны» соблюдать достигнутые ранее договоренности.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, отметила, что телефонный разговор состоялся «по инициативе французской стороны». «Президент России заявил французскому коллеге, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским Союзом». Речь шла также о вопросах кибербезопасности, борьбе с международным терроризмом, здравоохранении, климате и региональных конфликтах.

Российский лидер рассказал президенту Франции об основных итогах саммита Россия-США в Женеве. Владимир Путин также «информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной». Обе стороны выразили «готовность к координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ», отмечает пресс-служба Кремля.

Последний раз президенты России и Франции встречались в августе 2019 года в форте Брегансон (летней резиденции французского президента) на юге Франции. В конце июня стало известно, что Париж и Берлин выступили с инициативой пригласить Владимира Путина на саммит Евросоюза. Эту идею поддержала также Австрия. Однако против высказались страны Балтии, Нидерланды, Польша и Швеция.

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