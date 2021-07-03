Moёt & Chandon прекратила поставки шампанского в Россию из-за запрета называть свою продукцию «шампанским»

"Вдова Клико" возможно самое старое шампанское в мире, которое еще можно пить

Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило российским партнерам о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

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Причиной прекращения поставок шампанских вин знаменитой французской марки, поставляющей шампанское Moёt & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot на российский рынок, стали поправки к Федеральному закону №171 «О регулировании алкогольной продукции». Согласно этому документу, указывается в письме французского компании, термин «шампанское» разрешили использовать только в отношении шампанского, произведенного на территории России. Вина из французского региона Шампань придется переименовать в «игристое вино». Поправки были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. 2 июля документ подписал Владимир Путин.

Изменения в законодательстве потребуют от французских виноделов из региона Шампань «пересертификации» для изменения категории их продукции на игристое вино и изменения маркировки, опасаются в «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус». Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка», уточняет РБК.

А вот и то самое письмо об отказе от поставок шампанского в Россию. pic.twitter.com/ZnRBJ7fG56 — SOTA (@SotaVision) July 2, 2021

В России одним из крупнейших производителей игристых вин остается винный дом «Абрау-Дюрсо», который отказался от использования термина «шампанское» в соответствии с требованиями французской стороны и регламентом AOC (Appellation d’origine contrôlée, контроль подлинности происхождения, фр.), признающим «шампанским» только соответствующую продукцию из региона Шампань на северо-востоке Франции.

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов так прокомментировал для RFI принятое нововведение.

«Очень важно защищать российские вина на нашем рынке и оказывать им всестороннюю протекцию. Но принимаемые законодательные меры должны быть разумными и не противоречить здравому смыслу. Виноделам в России крайне важно работать в общем ландшафте мирового виноделия. Для меня нет сомнений, что настоявшее шампанское делается в регионе Шампань во Франции. И в портфеле Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» нет игристых вин, которые бы назывались шампанским. Надеюсь, что возникший законодательный казус будет разрешен в пользу общемировых норм и стандартов»,

— сказал Павел Титов.

Главный редактор издания «Republic» Дмитрий Колезев в своем телеграм-канале назвал поправки «импортозаместительным идиотизмом». Не в восторге от подобных законодательных изменений и российские производители алкогольной продукции.

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