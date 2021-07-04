Съезд «Яблока» утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму

Предвыборный съезд партии «Яблоко» утвердил списки кандидатов в Госдуму. Торжественная презентация списка прошла в воскресенье в Москве. Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, который возглавлял список партии на всех предыдущих думских выборах, в этом году отказался баллотироваться в Госдуму. При этом активисты «Гвардии Захара Прилепина» предложили приехавшему на съезд Явлинскому два яблока с наклеенными на них флажками США.

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Как сообщает ТАСС, голосование по спискам продолжалось вплоть до ночи с субботы на воскресенье. Федеральная часть списка состоит из 90 региональных групп, в общефедеральную часть вошел только председатель партии Николай Рыбаков. Всего в Федеральный список вошли 310 кандидатов. Кроме того, съезд утвердил список из 161 кандидата по одномандатным округам.

Согласно утвержденному списку, депутат Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг возглавил региональную группу, объединившую Псковскую и Тверскую области.

В Москве региональную группу №6 (Нагатинский округ Москвы) возглавил политик, профессор ВШЭ Владимир Рыжков. От Центрального избирательного округа №208 Москвы будет баллотироваться бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин, от Ленинградского избирательного округа №198 – правозащитница Марина Литвинович.

В Санкт-Петербурге депутат городского заксобрания Борис Вишневский пойдет в Думу по Центральному одномандатному округу.

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, который возглавлял список партии на всех предыдущих думских выборах, в этом году отказался баллотироваться в Госдуму. Свое решение он объяснил необходимостью дать дорогу молодым политикам.

Торжественная презентация списков прошла в одном из небоскребов «Москва-Сити». Утром у входа в башню стояли три человека из «Гвардии Захара Прилепина», которые предложили приехавшему Явлинскому взять два яблока с наклеенными на них флажками США, передает ТАСС.

«Яблоко» – одна из 14 российских партий, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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