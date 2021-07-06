Все пассажиры пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 погибли

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены около поселка Палана, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в спасательных службах. По предварительным данным, выживших при крушении нет.

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Как сообщил ТАСС гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров, обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта. «К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах», – сказали в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

По данным Росавиации, в 12:06 по московскому времени было обнаружено место крушения Ан-26 около 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

По предварительным данным, выживших при крушении самолета нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на санавиацию.

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