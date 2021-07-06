В России от коронавируса за сутки впервые умерли более 700 человек. На фото: очередь в центр вакцинации в Москве, 6 июля 2021.

В России, занимающей пятое место в мире по количеству заболевших, за прошедшие сутки было зарегистрировано 737 смертей от COVID-19. Это наивысшая цифра с начала пандемии.

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За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 737 человек, следует из данных федерального оперативного штаба. С начала пандемии в стране никогда не регистрировали 700 или более смертей за одни сутки. Последний «рекорд» смертности был зарегистрирован 3 июля, когда было объявлено о гибели от коронавируса 697 человек.

Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в этих двух крупнейших городах России смертность от болезни не повысилась. За сутки в Москве было зафиксировано 114 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 99 человек. Прирост смертности в стране объясняется увеличением числа летальных исходов в провинции. Больше всего жизней COVID-19 унес за сутки в Иркутской, Нижегородской областях, Бурятии, Краснодарском крае, а также в Пензенской и Московской областях.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем с середины января. Общее число заражений с начала пандемии превысило 5,658 млн. Наибольшее число больных за сутки было выявлено в Москве (5498), Московской области (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской области (454) и Воронежской области (370).

Согласно официальной статистике, по всей стране пандемия унесла жизни более 139 316 человек. Однако Росстат, у которого есть более широкое определение смертности от COVID-19, зарегистрировал 270 000 смертей еще в конце апреля. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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