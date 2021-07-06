На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В экстренных службах предполагают, что самолет мог упасть в море. Согласно одной из версий, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости.

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На борту были 28 человек – 23 пассажира и шесть членов экипажа.

Как сообщают в пресс-службе Росавиации, пассажирский самолет АН-26 шел на посадку в сложных погодных условиях: тумана и сильной облачности. По данным синоптиков, в районе исчезновения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300-600 метров, однако осадков и усиления ветра не было.

На поиски Ан-26 направили два вертолета и самолет, а также корабли Тихоокеанского флота. По поручению правительства сформирована комиссия под руководством министра транспорта для выяснения обстоятельств ЧП с Ан-26 на Камчатке, заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Кроме того, проверку начала Камчатская транспортная прокуратура, сообщает ТАСС.

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