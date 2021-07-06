СК возбудил новое дело против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении ранее осужденного по обвинению в получении взятки бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщила пресс-служба СК. В начале июня Никита Белых был этапирован в Киров для допросов в качестве свидетеля.

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На бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых возбуждено новое уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора, «из личной заинтересованности» обеспечил «крупную сделку» о займе на сумму 320 млн рублей. Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) до ноября 2016 года. Однако, как считают следователи, Белых поручил пустить эти деньги «на нужды иных юридических лиц», находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения».

В последующем решении Арбитражного суда Кировской области в пользу АО «КРИК» с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей. «Таким образом, в результате противоправных действий бывшего губернатора бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб», – считают в СК.

Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов при получении взятки. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей. Сам Белых заявил, что «не брал взяток» и «никогда не собирался этого делать». Вину он не признал.

Никита Белых до 2008 года возглавлял партию СПС, до того как она распалась после поражения на выборах. В 2009 году Никита Белых возглавил Кировскую область. Он проходил свидетелем по двум уголовным делам, фигурантом которых являлся Алексей Навальный, в том числе по делу «Кировлеса». Несколько СМИ тогда связывали арест Белых с его отказом давать показания против Навального.

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