Суд рассмотрит дело против Юрия Дудя о пропаганде наркотиков 23 июля.

Зюзинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя 23 июля в 9 утра. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Ерохину.

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Дело рассматривает судья Екатерина Слюзова. Протокол на Дудя составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей.

Дело о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя было заведено 10 июня по заявлению «Лиги безопасного интернета». Как указала дочь сенатора Елены Мизулиной, член общественной палаты и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, причиной возбуждения дела стали два интервью — с рэпером Моргенштерном и блогером Иваном Рудским (псевдоним Ивангай).

Через несколько дней после заявления суд вернул материалы дела для доработки. 1 июля материалы дела о пропаганде наркотиков вновь направили в Зюзинский суд Москвы. Как заявляла Мизулина, в рамках дела были проведены две психолингвистические экспертизы, которые подтвердили факт пропаганды наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и музыкантом Моргенштерном.

Юрий Дудь – известный российский журналист и блогер. На его YouTube-канале более 9 миллионов подписчиков. Интервью с Моргенштерном было опубликовано в ноябре 2020 года, с Ивангаем — в марте 2021.

3 июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал самого Моргенштерна по статье о пропаганде наркотиков. С рэпера взыскали 100 тысяч руб. Проверку роликов провели по запросу бывшего депутата Госдумы и члена Общественной палаты Дмитрия Носова, который нашел пропаганду в тексте песни «Розовое вино 2».

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