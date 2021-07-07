На Камчатке нашли тела погибших в авиакатастрофе

Спасателям, работающим на месте крушения самолета, удалось найти 19 тел. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей МЧС. Всего на борту находилось 28 пассажиров и членов экипажа. Спасатели предполагают, что никто из них не выжил.

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Как сообщает Интерфакс, работы по поиску тел погибших и бортовых самописцев самолета, так называемых «черных ящиков», продолжаются несмотря на серьезный шторм в районе крушения.

Пассажирский самолет АН-26, принадлежавший компании «Камчатское авиапредприятие», разбился накануне — 6 июля. Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с воздушным судном была потеряна примерно за 10 минут до посадки, чуть позже в нескольких километрах от поселка и в водах Охотского моря обнаружили обломки самолета.

В связи с крушением администрацией Камчатского края был объявлен трехдневный траур, он продлится с 7 по 9 июля. Соболезнования родным и близким жертв крушения выразил президент Владимир Путин, а также главы Хабаровского и Приморского краев, Якутии, Магаданской и Сахалинской областей. А само место крушения посетил глава правительственной комиссии, министр транспорта Виталий Савельев.

Региональные власти уже объявили о выплате компенсаций семьям погибших. Как сообщается, они получат по три миллиона 750 тысяч рублей, из которых 2,25 миллиона будут выплачены по страховке, еще по одному миллиону выплатит авиакомпания, которой принадлежал самолет, и еще полмиллиона семьи жертв крушения получат из бюджета региона.

Для расследования причин катастрофы в Минтрансе создана техническая комиссия. «Рассматриваются основные три варианта: это неблагоприятные метеоусловия, это отказ авиатехники и третье — это ошибка экипажа», — сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Точные причины пока неизвестны. Однако, как пишут агентства, ссылаясь на собственные источники в МЧС, в качестве основной рассматривается версия об ошибке пилотирования в условиях плохой видимости. В свою очередь, представители Камчатского авиапредприятия уже заявили, что разбившийся самолет был исправен и имел все надлежащие сертификаты, а управлял воздушным судном опытный экипаж.

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